Den nøgne sandhed: Derfor byttede danskere trøjer

Knægten slog kongen, og bagefter byttede de trøjer!

Det er ikke hverdagskost, at to badmintonspillere umiddelbart efter handshake som det mest naturlige i denne verden flår bluserne af og demonstrerer deres trimmede torsoer.

Men det var selvfølgelig heller ikke nogen helt almindelig dyst set med danske øjne, da Viktor Axelsen med stort besvær afviste Jan Ø. Jørgensen i All Englands rent danske kvartfinale med cifrene 23-21 og 21-18.

Dermed er den 25-årige fynbo eneste overlevende dansker tilbage i den traditionsrige turnering, hvor han lørdag i semifinalen møder den regerende mester Shi Yugi, der mildest talt har vist forrygende form hidtil i Birmingham.

Det bliver samtidig Viktor Axelsens første All England-semifinale efter tre tabte kvartfinaler hidtil – bl.a. da han i 2015 blev slået ud af… Jan Ø. Jørgensen.

Hævn var nu på ingen måden noget tema for danskerne, og trøjebyttet bagefter skulle da også kun opfattes som udslag af respekt, forklarer en stadig ærgerlig Jan Ø. Jørgensen umiddelbart efter danskerduellen til TV2 Sport:

- Jeg ved ikke hvor mange gange, jeg kommer til at spille mod ’Viggo’, så det var vel udtryk for respekt, tror jeg, siger den 31-årige veteran.

Viktor Axelsen, der ellers langt fra var tilfreds med sit eget spil, skruede lidt op for humoren:

- Jan spurgte, og vi blev enige om at spare lidt på kulhydraterne i går, så vi kunne fremstå pænt pumpede på tv. Vi vidste jo, I ville vise kampen. Det var en fin gestus, synes jeg.

Hvis Jan Ø. Jørgensen undervejs i duellen havde spillet i bar overkrop, ville den pænt imponerende samling tatoveringer formentlig have forvandlet sig til levende billeder – så hurtigt gik det indimellem i en tæt kamp.

Veteranen førte overraskende ved sidebytte i første sæt 11-10, fulgte med hele vejen til 16-16, men kom bagud 17-20, inden han fightede og spillede fire point i rap i hus og havde sætbold ved 21-20. Viktor Axelsen svarede dog igen med tre point i streg og vandt sættet 23-21. I andet sæt måtte Jan Ø. Jørgensen slippe ved 18-19.

- Jeg er stolt. Jeg er sgu nødt til at sige, at jeg er rigtig glad for kampen, fordi jeg præsterer det bedste, jeg har været i stand til, siden jeg kom tilbage. Jeg fik vist, at jeg kan spille verdensklasse-badminton, og jeg hyggede mig og havde det sjovt, siger Jan Ø. Jørgensen.

- Men… Det gør nas, at jeg ikke får lidt mere ud af det.

Viktor Axelsen var knap så tilfreds med sig selv over for TV2:

- Jeg er lettet og glad. Det var ikke en rigtig god kamp i dag, og jeg havde det ikke supergodt derinde, hvilket Jan jo var medvirkende til. Men det var vigtigt at vinde.

