Det går helt amok! Dansk VM-medalje i hus

Danmarks bedste herredouble fik fundamentet under Royal Arena til at dirre fredag

Den første danske VM-medalje i badminton er en realitet.

Sent fredag eftermiddag formåede Anders Skaarup og Kim Astrup for anden dag i træk at levere en verdensklasse-præstation, da de besejrede de finaleseedede indere Rankireddy og Shetty.

Endda i to sæt!

Inderne, der har danske Mathias Boe som træner, har ellers været den helt store spillemæssige oplevelse i herredouble-kategorien og var vel også den største favorit til guldet, inden VM gik i gang.

Fredag mødte de et par, der var bedre.

Astrup og Skaarup vandt det intense og velspillede opgør 21-18, 21-19.

Det var et par jublende danskere, der fredag spillede sig i finalen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og er du gal for en oplevelse, de fik – og som vi andre fik.

Vi iagttagere fik badminton på højt plan og dansk triumf. Astrup og Skaarup fik en opbakning, de sandsynligvis aldrig har oplevet før.

Annonce:

Et veloplagt dansk publikum i arenaen brølede, piftede, sang og råbte, så fundamentet flere gange må have frygtet for konsekvenserne. Det gyngede i Royal Arena, og inderne, der to gange brokkede sig over kendelser, fik buh-råb efter sig, så de næsten må have følt sig hensat til en asiatisk hal.

Det var en fornøjelse.

Danskerne fik et brag af en start og førte hurtigt 5-1. Det kom Rankireddy og Shetty sig aldrig helt over. Danskerne var en overgang foran med seks – 12-6, og det forspring blev gradvist spist, som sættet nærmede sig sin afgørelse. Men helt tæt på kom de ikke.

Danskerne kom igen bedst fra land efter sideskiftet. Og inderne halsede efter. Men så skete der noget. Som om det gik op for Astrup og Skaarup, at det var en VM-semifinale, de var på vej.

14-9 blev formøblet, og pludselig stod der 15-15.

Og inderne spillede med de kort, de havde. De trak tiden, de brokkede sig, og de bandt deres snørebånd. Tiden gik, den danske rytme blev smadret.

Men Astrup og Skaarup holdt fokus. De bed tænderne sammen, trak vejret og mosede på.

Og så kom de foran med to. 18-16 og 19-17. Og da Reddy løftede bolden ud til 20-18, kogte arenaen for alvor.

Inderne fik afværget første gang, men en dansk offensiv på den efterfølgende bold rystede dem, og de smed bolden i nettet.