Det hele skælvede: Dansk succes-duo vil have mere

Satwiksairaj Rankireddy og Chirag Shetty gjorde, hvad de kunne for at hyle deres danske modstandere ud af den.

De brokkede sig. De tørrede sig. De bandt snørebånd, og så brokkede de sig igen.

Alt for at ødelægge Anders Skaarups og Kim Astrups forrygende rytme igennem VM-kvartfinalen fredag eftermiddag.

De andenseedede indere var lidt overraskende på hælene mod et veloplagt dansk par, der bare tromlede løs. Som Astrup efterfølgende beskrev det:

- Nogle gange tager vi styrthjelm på, og så bliver vi plukket ned. Det gjorde jeg flere gange i dag, hvor jeg løber frem, mens to af de mest hårdtslående spillere i verden klaser til den.

Men taktikken syntes at lykkes for det danske par, og det irriterede inderne.

'Vi gør det selv hele tiden'

Så de forsøgte at spænde ben på andre måder. Men det var Astrup og Skaarup flintrende ligeglade med.

Annonce:

- Vi gør det også selv hele tiden, kom det fra Kim Astrup med et stort grin.

Anders Skaarup brød ind: Jeg tro sgu næsten, det er for vores skyld. Er det ikke, sagde han.

De danske tilskuere viste sig fra den helt rette side fredag eftermiddag. Den gæstfrihed, de udenlandske spillere er blevet mødt med de første fire dage ved VM, var forsvundet som dug for solen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I stedet fik inderne at vide, hvad danskerne syntes om dem. Der blev buhet, når de lige skulle have en pause, eller de gange de brokkede sig.

Og det var præcis, som det skal være, sagde Kim Astrup:

- Det er mega fedt, at tilskuerne begynder at buhe af dem. Og det skal der bare være meget mere i morgen. Det er ikke nogen skam at buhe af nogen til sport generelt. Det sker hele tiden i andre sportsgrene, og det sker også mod os, når vi er i Kina og Indonesien. Der bliver altså buhet, når vi skal til at serve, og der bliver råbt ting og sager, sagde han.

Annonce:

'Som en håndboldfinale, hvor Mikkel scorer'

- Så folk skal bare give los, når det er til vores momentum. Så bare fyr den af derinde allesammen, kom det i et tydeligt opråb til de danske tilskuere, der skal i Royal Arena lørdag.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Anders Skaarup var helt oppe og ringe over kampen og stemningen og VM-bronze og det hele!

- Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså...det var...Vi må næsten beskrive det som magisk. Altså, det var jo op på sådan noget håndboldfinale, hvor Mikkel Hansen scorer oppe i hjørnet.

- Det var fuldstændig latterligt fedt. Jeg er så glad og helt oppe og køre over, at vi har fået den her oplevelse, sagde han og tilføjede, at de balancerede spændingsniveauet ganske vist

- Det er klart, at når det bliver tæt til sidst, så er man jo oppe at køre. Både når det går skidt og godt i duellerne.

Hvordan spændingsniveauet er hos både spillere og tilskuere i semifinalen lørdag, må vi vente med at se. Det danske par møder nu tredjeseedede Liang Weikeng og Wang Chang fra Kina.