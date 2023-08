Det mener han forhåbentlig ikke

Kenta Nishimoto stod i mixedzone fredag aften og talte med tre japanske journalister.

Han grinede og snakkede videre. Så grinede journalisterne og snakkede. Det så ret hyggeligt ud, og snakken fortsatte og fortsatte.

Det lignede fire gode venner, der mødtes en lørdag eftermiddag og en sake.

Og det var stort set umuligt at se, at den ene af de fire lige havde fået så mange læsterlige klø i en badmintonkamp inde på den grønne bane i Royal Arena, at han næppe sover ordentligt de næste par nætter.

Nishimoto, der er nummer 15 på verdensranglisten, fik henholdsvis ti og syv point til Anders Antonsen i en næsten ubehagelig forestilling. Og det var svært at se, at der var tale om en VM-kvartfinale mellem to gamle rivaler, der har mødt hinanden hele 12 gange tidligere.

Måske var det i virkeligheden derfor, de fire mænd var i så fint humør. For Nishimoto kunne næsten ikke engang være skuffet. Han var bare blevet overmatchet.

Den er hjemme! Anders Antonsen er klar til sin tredje VM-semifinale i karrieren. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kenta Nishimoto fik bank. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hans overmand var da også forbløffet erkendte han overfor den danske presse:

- Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville gå så smooth, som det gik. Han plejer at kæmpe bravt, og han er virkelig svær at slå. Jeg havde kæmpe respekt for ham inden kampen. Men det gik nemmere, end jeg havde regnet med, kom det.

Tre og fire?

- Jeg havde forventet, at han ville være en hård banan og knække, men det var, som om han ikke havde flere værktøjer med i kassen. Så gav han lidt op.

- Hånden på hjertet, Anders. Kan du huske, du har spillet så godt før?

- Jeg synes, jeg har spillet rigtig mange gode kampe de sidste tre-fire måneder, sagde han med henvisning til den gode sommer, han har været igennem og vundet i Sydkorea samt nået finalen i Singapore.

- Men altså... Det er altid lidt blandede bolsjer med mig. Nogle gange er det noget lort, og nogle gange er det rigtig fint. Lad os se. Det kan være, jeg får tre og fire i morgen, sagde han med et grin.

Og hvad snakkede Nishimoto så med de tre journalister om? Ingen anelse.