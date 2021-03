Direktør undrer sig: - Coronabetjente ved indgangen?

Indendørs idræt har været hårdt ramt af coronarestriktionerne. Nu har regeringen lanceret en genåbningsplan, der betyder en langsom genåbning af idrætten de næste uger og måneder.

6. maj åbnes der med coronapas for indendørs idræt for voksne over 18 år, og det skaber stor bekymring, at der er så lange udsigter til en genåbning for de voksne, siger direktør i Badminton Danmark, Bo Jensen.

- Vi er overordentligt bekymrede over udsigten til, at vores voksne medlemmer først kan komme tilbage i hallerne i maj, siger Bo Jensen.

- Vi kommer så langt ind i foråret og slutningen af indendørssæsonen, at mange klubledere nok vil synes, at det er besværligt at starte sæsonen op, siger han og henviser til, at sæsonen i så fald skal færdigspilles på få uger.

Aflyses sæsonens kampe, bliver det først efter sommerferien, at idrætsudøverne kan vende tilbage i sportshallerne. Det får en del negative konsekvenser, forudser Badminton Danmark-direktøren.

- En aflysning vil reelt set betyde, at udøverne først kommer tilbage efter sommerferien, og hvis det er tilfældet, må man konstatere, at de så har været udelukket fra deres sport i omkring trekvart år, fortæller Bo Jensen.

- Det vil helt givet have negative konsekvenser for vores medlemstal og klubbernes økonomi.

Og netop medlemstallet lider allerede på grund af coronakrisen, fortæller direktøren.

- De medlemstal, som vi har fået på baggrund af den indrapportering, der kom med udgangen af december og som bliver offentliggjort om kort tid, viser, at vi har mistet en del medlemmer, siger Bo Jensen.

Når der i maj åbnes for indendørs idræt for voksne, skal man have et coronapas, som viser, om man er færdigvaccineret, har været smittet eller er blevet testet negativ for corona indenfor de seneste 72 timer.

Bo Jensen har svært ved at se, hvordan det skal implementeres, fortæller han.

- Alene spørgsmålet om coronapas bekymrer os, påpeger direktøren.

- Forventer man, at alle vores mange frivillige klubledere skal stå og være coronabetjente ved indgangen, hver gang voksne medlemmer skal ned og træne i den lokale idrætshal? spørger Bo Jensen.

