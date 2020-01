Dobbelt op kiksede: Spillet ud af banen

Det blev ikke til dobbelt op for unge Anders Antonsen.

Efter at have slået den tidligere verdensmester Viktor Axelsen i semifinalen fik Indonesiens Anthony Ginting endnu en dansk skalp, da han fik ramt på VM-sølvvinder Anders Antonsen i finalen i Indonesia Masters.

Efter to forholdsvis lige sæt med 21-17 i første sæt i dansk favør og 15-21 i andet sæt kørte den 22-årige indoneser sin danske modstander ud af banen i tredje sæt med 21-9.

Dermed genvandt Anthony Ginting titlen, som Anders Antonsen overraskende vandt i fjor.

Mødet mellem de to seneste års vindere af den prestigefyldte turnering blev ikke til det store sus, fordi Anders Antonsen i tredje og afgørende sæt hurtigt mistede troen på, at han for andet år i træk kunne skrive historie og vinde turneringen.

Derfor endte han med endnu en gang med at tabe stort i et afgørende sæt.

Det er igen til noget af en rutsjetur, som Anders Antonsen tog sig for øjnene af 8500 tilskuere i Jakata.

Indonesia Masters må ellers være en af de turneringer, som har en særlig plads i hans bevidsthed.

Aarhusianeren brød i fjor mange års forbandelse, da Indonesia Masters har aldrig været en turneringen, hvor de danske spillere har kunnet begå sig.

Udover der forude venter der ham en 'ferie' forstået på den måde, at Anders Antonsen modsat doublespillerne ikke skal videre til Thailand, men retur til Danmark.

Samtidgt kunne han med andenpladsen sætte over 100.000 kroner ind på præmiekontoen.

I den nyeste udgave af verdensrangliste er han i øvrigt smuttet forbi Viktor Axelsen og er nr. tre på den aktuelle liste, mens eks-verdensmesteren er nummer fire.

Det er den pt. trafikskadede Kento Momota, Japan, som topper foran Tien Chen Chou, Taiwan.

