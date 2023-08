Drøje hug til dansk VM-håb

Mia Blichfeldt forsøgte det bedste, hun kunne. Men den kinesiske overmagt var for voldsom

Håbet, motivationen, opbakningen.

Det hele var til UG med kryds og slange for Mia Blichfeldt, da hun tog hul på sin 1/8-finale torsdag aften ved VM i badminton.

Så gik der et kvarters tid, og så var det determinerede blik afløst af et mere opgivende et af slagsen.

Som frygtet var tredjeseedede Chen Yufei fra Kina for stor en mundfuld for den danske damesingle.

Kineseren vandt 21-12, 21-13 uden for alvor at spille sig ud.

Yufei var stærk. Meget stærk. Hun tonsede nogle smash ned langs linjen, og hun dominerede med klogt og varieret spil kampen, uden Mia Blichfeldt formåede at følge med.

Yufei gik på 10-5 og videre til 16-8. Kun momentvis lykkedes det danskeren at trykke sin modstander med sit ellers gode og varierede spil.

Annonce:

Og så kom der pludselig fire danske point i træk. Fra 17-8 til 12-12. Som om Chen Yufei lige skulle trække vejret, og som om Mia Blichfeldt genfandt troen og spillet. Og så gik det den anden vej igen. Kineseren tog sættets fire sidste point uden større dikkedarer.

Og havde danskeren troet, at de mange tilskuere med rødt og hvidt blod rendende i årerne ville kunne bakke hende op i modgang, så blev hun slemt skuffet. Der var klapsalver og de momentvise 'Let's go, Mia, let's go' - klap klap. Men altså...

Det danske badmintonpublikum i Royal Arena mangler en stortromme og 25 Brøndby-fans på hver tribune til at bræge modstanderne ud af fatning. Asiaterne må føle, at de får et regulært bamsekram af danskerne, når de spiller i Royal Arena.

Billedet var meget det samme i 2. sæt nede på banen. Chen Yufei er forsvarende olympisk mester. Hun har tre VM-medaljer på cv'et, og hun har stået i 22 (!) World Tour-finaler de seneste fem år. Hvis man vil finde et billede af verdensklasse på internettet, så kan man begynde med et billede af hende.

Hun styrede spillet, som hun havde lyst. Virkede det til, og Mia Blichfeldt løb og slog, så godt hun kunne. Lige meget hjalp det. Overmagten var for stor. Stille og roligt, bold for bold, rykkede kineseren længere og længere væk, og Mia Blichfeldts VM sluttede, inden det for alvor bliver sjovt.

Med Mia Blichfeldts nederlag er samtlige tre danske damesingler ude af VM-turneringen, efter Line Kjærsfeldt og Line Christophersen onsdag tabte deres 2. runde-kampe.