Drømmen knust - kørt væk i kørestol

En ankelskade til Anders Antonsen er med til at forhindre en ren dansk herresinglefinale ved badmintonturneringen All England.

I semifinalen mod topseedede Chou Tien Chen måtte Antonsen trække sig i slutningen af første sæt. I en duel slog han anklen og humpede rundt, før han efter lidt behandling opgav at fortsætte. På det tidspunkt var danskeren bagud 14-17.

Dermed er det taiwaneren, som skal møde Viktor Axelsen i søndagens finale i den prestigefyldte badmintonturnering i Birmingham. Her er Axelsen på jagt efter turneringens første danske sejr i herresingle siden Peter Gade i 1999.

Anders Antonsen kom skævt fra start i lørdagens semifinale. Den 22-årige aarhusianer ledte efter rytmen og kom bagud 1-6 og siden 6-11, før han fandt den.

Bedst som det så en anelse lysere ud, var danskeren uheldig. Han slog sin højre ankel, da han tabte duellen til 14-17.

Antonsen humpede rundt i smerte, og da han satte sig og fik behandling kunne han konstatere, at anklen var 'mega hævet'.

Derfra stod det klart, at han ikke kunne fortsætte.

Det ærgerlige udfald betyder, at der ikke bliver nogen ren dansk finale i herresingle, efter at Viktor Axelsen tidligere lørdag spillede sig i finalen for andet år i træk.

Havde Antonsen spillet sig i finalen ville det være blot anden gang i turneringens historie med en ren dansk herrefinale.

Første og hidtil eneste gang var i 1988, hvor Ib Frederiksens besejrede Morten Frost.

Se også: Axelsen i finalen: 'Kunne være gået begge veje'

Se også: Totalt drama: Axelsen i All England-finalen

Se også: Antonsen udspiller Gemke i kvartfinalen ved All England