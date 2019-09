Efter lang pause: Nu gør Axelsen comeback

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen er klar til at genoptage karrieren efter en lang periode ude med skader.

I næste uge er Axelsen således med i China Open i Changzhou.

- Det bliver fedt at komme i gang, og jeg nyder virkelig at spille i Kina. Lige nu er der ikke noget bøvl med kroppen, og jeg er som udgangspunkt tilbage for fuld styrke og kan deltage i alle turneringer, siger Viktor Axelsen til DR Sporten.

Viktor Axelsen har senest været plaget af forstadiet til en diskusprolaps i lænden, som betød, at han trak sig fra badminton i maj.

Før det var Axelsen plaget af en fodskade i slutningen af 2018, og så fik han allergiske problemer bagefter.

Senest har han været væk fra badminton i fire måneder, og problemet i lænden holdt ham også ude af VM i Schweiz i august, hvor danske Anders Antonsen imponerede med en finaleplads.

Viktor Axelsen siger, at han de seneste uger har trænet godt, men at han af gode grunde ikke ved, hvor god han er i en turnering lige nu.

- Jeg kender ikke helt mit niveau, før jeg har været i kamp. Det er trods alt noget andet at spille turnering end at træne.

- Jeg er godt tilfreds med, hvor jeg er, og vigtigst af alt så har jeg ikke haft ondt i ryggen de sidste par uger, siger Axelsen.

I perioden væk fra badminton er danskerne overhalet af netop Anders Antonsen på verdensranglisten.

Anders Antonsen ligger i øjeblikket nummer fire, mens Axelsen, der i 2017 blev verdensmester, er placeret som nummer syv i verden i øjeblikket.

- Det har været naturligt for mig at blive overhalet, når nu jeg har været ude i nogle måneder. Anders har gjort det rigtig godt, så det er superfortjent, at han ligger nummer fire, siger Viktor Axelsen.

China Open spilles fra 17. september, og i første runde møder Axelsen japaneren Kanta Tsuneyama.

