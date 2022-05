Efter seks medaljer: Chef skuffet

En guldmedalje, en sølvmedalje og fire bronzemedaljer.

Det var Danmarks medaljehøst ved det netop afviklede badminton-EM i spanske Madrid. Dermed formåede den danske delegation ikke at indfri sin egen minimumsmålsætning om at tage ti medaljepoint.

Danmark endte med ni medaljepoint, og det er et uacceptabelt udbytte af europamesterskabet, hvor Danmark har for vane at være en dominerende nation. Sådan lyder det fra Badminton Danmarks elite- og sportschef, Jens Meibom.

- Det er ikke godt nok, at vi ikke formåede at opfylde vores acceptable målsætning, selv om vi ikke var afsted med et fuldt hold og havde afbud fra potentielle medaljetagere som Rasmus Gemke samt Kim Astrup/Anders Skaarup.

- Der var nogle, vi havde forventet mere fra, og trods afbud skal vi stadig være i stand til at leve op til vores acceptable målsætning. Derfor er vi ikke tilfredse med det samlede resultat ved dette års EM, siger Jens Meibom i en pressemeddelelse.

I udregningen af medaljepoint tæller en guldmedalje tre point, en sølvmedalje to point og en bronzemedalje et point.

Viktor Axelsen vandt guld efter at have slået Anders Antonsen i en rent dansk finale. For første gang i 48 år var Danmark kun repræsenteret i en finale ved et badminton-EM.

Det blev til bronzemedaljer i damesingle, mixeddouble og to i damedouble. Der spilles ikke om bronzemedaljer ved EM, de tilfalder begge tabende semifinalister.

Jens Meibom peger på mixeddoublen med Mikkel Mikkelsen og Rikke Søby som turneringens mest positive danske overraskelse. På vej mod EM-semifinalen slog den danske konstellation turneringens topseedede engelske par ud.

- De imponerede virkelig undervejs. Også med tanke på, at Mikkel var debutant ved EM og ikke har stået i en medaljekamp før.

- Det var et rigtig flot mesterskab for dem, og de var endda ikke langt fra at vinde semifinalen over de senere europamestre, Mark Lamsfuß og Isabel Lohau, siger elite- og sportschefen.

Næste opgave for de danske badmintonspillere er Thomas og Uber Cup - hold-VM for henholdsvis herre- og damehold.

Turneringen begynder søndag 8. maj i Bangkok.