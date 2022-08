Efter vild triumf: Axelsen melder afbud

Søndag sikrede Viktor Axelsen sig VM-guldet i overbevisende stil, men nu er der brug for hvile.

Den danske badmintonstjerne har således valgt at melde afbud til Japan Open, der spilles i denne uge.

Det fortæller den nykårede verdensmester i et opslag på sin Twitter-profil. Her afslører han tilmed, at har døjet med nogle smerter under VM i Tokyo.

- Jeg er skuffet over at fortælle jer alle, at jeg desværre ikke vil være i stand til at konkurrere i denne uge i Osaka. Jeg har presset mig selv meget under min forberedelse og spillet med nogle smerter under VM, som der skal tages hånd om.

- Selvom jeg ville have elsket at hoppe tilbage på banen og kæmpe igen i denne uge, er jeg nødt til at respektere min krop. Jeg vil have fokus på min restitution med det samme og på at komme tilbage på fuld styrke, før jeg sætter nye mål. Endnu en gang tak for jeres støtte.

Søndag var Viktor Axelsen ellers altdominerende, da han i VM-finalen mod Kunlavut Vitidsarn fra Thailand vandt med cifrene 21-5, 21-16.

Med sejren sikrede han sig sin anden VM-guldmedalje i karrieren.

Den danske verdensstjerne sidder lige nu på alle de prestigefyldte titler i sporten, nemlig VM, OL og All England.

