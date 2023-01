Exit efter stort drama: Danske stjerne missede matchbold

Den danske herresinglespiller Hans-Kristian Vittinghus må ufrivilligt holde tidlig weekend i Kuala Lumpur.

Onsdag røg han ud af Super 1000-turneringen Malaysia Open i første runde efter en lang og dramatisk duel.

Som så ofte før var den danske veteran ude i en tæt tresætter, men måtte til sidst strække våben i duellen mod Chico Aura Dwi Wardoyo fra Indonesien. Danskeren tabte 11-21, 21-16, 23-25.

I den intense afslutning misbrugte danskeren to matchbolde.

Forholdene i hallen gjorde, at de to spillere tilsyneladende havde klart lettere ved at samle point på den ene banehalvdel frem for den anden.

Derfor kunne det ligne en fordel for danskeren, at hun skulle spille den sidste halvdel af det afgørende tredje sæt på den gode banehalvdel.

Ved sidebyttet var danskeren bagud 6-11, men kæmpede sig op på 19-19, afværgede en matchbold, fik selv matchbolde ved 21-20 og 22-21, men tabte alligevel et par minutter senere.

Dermed formåede Vittinghus ikke at leve op til Viktor Axelsen og Anders Antonsens bedrift i turneringen. Tirsdag spillede de sig begge videre til anden runde i Kuala Lumpur, og de skal i aktion igen torsdag.

Line Christophersen var også i aktion onsdag, men efter 32 minutter på det grønne gulv havde hun tabt med 13-21, 15-21 til canadieren Michelle Li.

Mia Blichfeldt er eneste tilbageværende danske damesinglespiller i turneringen. Hun skal i aktion torsdag mod den useedede japaner Aya Ohori i anden runde.

Turneringen i Malaysia er blandt sæsonens fire største på World Touren, hvis man ser bort fra sæsonfinalen.