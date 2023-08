Fantastiske Anders Antonsen tordner videre

En forrygende dansk dag ved VM i badminton fik en perfekt afslutning efter klokken 22.

Her viste Anders Antonsen storform, da han ekspederede Lee Zii Jia fra Malaysia ud af turneringen.

21-18, 21-19 vandt den 26-årige aarhusianer i en hæsblæsende kamp, der lige så godt kunne være gået i tre sæt. For der var tale om to meget jævnbyrdige klassespillere, der gav hinanden en forrygende fight.

Men det endte med dansk triumf, og nøj hvor var det fantastisk, for det giver to danske kvartfinalepladser i det højspændte herresinglefelt med Viktor Axelsens sejr tidligere på aftenen.

Og sådan som Antonsen spiller i denne uge, så er han mindst lige så godt et bud på en dansk finalist fra den ene halvdel af turneringen, som Axelsen er i den anden.

Anders Antonsen sagde til Ekstra Bladet inden VM, at han følte sig i god form. Ja tak, det skal vi da lige love for.

Han vidste, at for at slå Lee Zii Jia, skulle han være hurtig, og han skulle være i stand til at dæmme op for det smash, som har gjort malaysieren til en af verdens bedste i perioder.

Tempoet blev danskerens varemærke. Igen. Han var lynende hurtig og kombinerede det med et meget varieret spil.

Opgøret var helt tæt fra begyndelsen af. Ingen af de to fik hul. Antonsen havde to points forspring frem til opholdet - 11-9. Det lykkedes derpå at få fire point i træk til 15-11, begyndte det at smage af dansk sætsejr. Jia fik reduceret til 19-17, men tættere på kom han ikke.

I 2. sæt var han ikke bagud en eneste gang, Antonsen. Han havde sin modstander siddende lige i haserne hele vejen igennem, men han holdt ham bag sig i et hæsblæsende og intenst sæt.

Og da malaysieren fejlbedømte en dansk baghånd på linjen, var der pludselig tre danske matchbolde.

Antonsen tog den første, da Lee Zii jia løftede bolden ud af banen.