Fik ildebefindende på live-tv: - Mest bekymret for mine kollegaer

Der gik et sus gennem tv-seerne, da tv-vært Camilla Martin pludselig fik et ildebefindende under live-dækningen af badminton-turneringen All England på TV 2 Sport.

Men der er ingen grund til at bekymre sig, fortæller hovedpersonen selv fra sit hotelværelse i Birmingham. Hun har det godt.

- Jeg har prøvet det før, da jeg spillede og et par gange efterfølgende. Måske er det noget, der ligger i familien, jeg ved det faktisk ikke. Men jeg har det helt fint igen og har drukket en cola, siger hun til Ekstra Bladet.

- Så jeg har egentlig været mest bekymret for mine kollegaer, som selvfølgelig er blevet forskrækket.

Camilla Martin fortæller, at hun under udsendelsen pludselig kunne mærke, at hun blev svimmel, fik det varmt og ikke vidste, om hun kunne blive stående.

På tv kunne man også se, hvordan værten i studiet lænede sig skævt ind over bordet, inden hun sagde 'jeg får det lige lidt skidt', hvorefter hun spurgte de to eksperter Joachim Fischer og Jim Laugesen, om de kunne tale videre.

Alligevel vidste hun godt, at det ikke var noget alvorligt. Derfor har det mest af alt handlet om at overbevise sine TV 2-kollegaer om, at hun har det fint.

- Alt er godt. Og det er jo klart, at når folk bliver vidner til, at en kollega bliver dårlig, så reagerer de - det ville jeg også selv gøre. Men jeg har ærlig talt mest af alt været bekymret for mine kollegaer, og nu tror jeg, jeg har fået overbevist dem om, at jeg har det fint.

TV 2-værten fortæller, at hun har fået resten af dagen fri, og at hun nu vil blive på sit hotelværelse.

Hvorvidt hun allerede er tilbage på skærmen igen lørdag, ved hun endnu ikke.

- Det har vi ikke taget stilling til endnu. Men så dramatisk er det slet ikke, selvom det godt kan virke sådan, når man ser det. Jeg er gået selv hjem og har også snakket med flere af mine kollegaer. Alt er godt, siger hun.