Finale-chok: Axelsen led overraskende nederlag

Viktor Axelsen mødte muren. Søndag tabte danskeren højst overraskende finalen ved India Open, hvor thailænderen Kunlavut Vitidsarn triumferede i tre sæt.

Sejrscifrene lød 22-20, 10-21 og 21-12, og som slutstillingen antyder, fandt Axelsen kun sjældendt fodfæste i affæren.

Allerede indledningsvis var det tydeligt, at Axelsen kæmpede med at finde det spil, der ellers har kendetegnet ham i de seneste mange måneder. Det frygtindgydende niveau, ingen af konkurrenterne har fundet et modsvar til.

Og i verdenstoppen er der ikke plads til at være på lavt blus. I hvert fald ikke i en finale som denne, hvor modstanderen er placeret som nummer otte i verden.

Så Vitidsarn greb sin chance, da muligheden viste sig i første sæt. Thailænderen viste offensiv klasse, mens Axelsen omvendt havde svært ved at finde baglinjen med sine modsvar.

Den danske storfavorit var langt fra lige så dominerende, som han plejer, og det var ikke til at se, at Axelsen i løbet af de første uger af 2023 har fejet al modstand af banen.

Alligevel blev det tæt i første sæt, da den olympiske mester kæmpede sig tilbage over flere omgange og faktisk sikrede sig sætbold ved stillingen 20-19. Vitidsarn svarede dog prompte igen og reddede stormen af for siden at nappe første stik.

Dernæst vågnede hans modstander op til dåd. Andet sæt blev en hurtig forestilling med danskeren som dirrigent, og forhåndsfavoritten gav over flere omgange prøver på sit enorme repertoire. 10-5 blev til 20-10, inden Axelsen på sin første mulighed formåede at forlænge kampen med et afgørende sæt.

Forud for søndagens dyst havde verdensmesteren vundet samtlige af de seneste 12 finaler, han har stået i, ligesom han aldrig har tabt til sin thailandske modstander. Men alting har en ende, og Axelsen blev totalt udspillet i tredje sæt.

Vitidsarn opbyggede hurtigt et forspring, og hans danske modstander kunne til sidst ikke holde sig inden for rækkevidde. Fra stillingen 12-10 blev Axelsen sat af.

Thailænderen nappede 9 ud af de sidste 13 point, og så var den sensationelle sejr en realitet.