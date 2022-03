Flere måneders karantæne for ringe indsats

Fire kinesiske badmintonspillere er blevet straffet med tre måneders betinget karantæne for at bryde reglerne for korruption. Det meddeler Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside.

Der er tale om de fire mandlige spillere He Ji Ting, Tan Qiang, Li Jun Hui og Liu Yu Chen, der alle er blevet dømt skyldige i 'ikke at gøre deres bedste' i en kamp.

En karantæne vil træde i kraft, skulle en af spillerne gentage handlingen inden for de næste to år.

Overtrædelsen af reglerne fandt sted ved Fuzhou China Open i 2018, hvor Li Jun Hui og Liu Yu Chen mødte He Ji Ting og Tan Qiang i kvartfinalen.

En anden spiller, der overværede kampen, orienterede turneringsarrangørerne om, at det undertippede par He Ji Ting og Tan Qiang muligvis ikke gjorde deres bedste for at vinde kampen.

Under et spilstop i kampen bad arrangøren parret om at lægge en større indsats i spillet. Derefter blev de to spilleres niveau løftet markant, hvilket fik dem til at slå det højere rangerede par, skriver nyhedsbureauet AFP.

Disciplinærinstansen tog efterfølgende sagen op. Efter længere tids undersøgelse blev et panel enige om, at spillerne havde brudt reglerne ved ikke at gøre deres bedste for at vinde kampen.

De fire spillere har også været anklaget for at ville fixe kampens udfald. Anklagen er dog blevet afvist på grund af manglende beviser.

Alle fire har afvist alle anklager mod dem.