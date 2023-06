Flyvende Antonsen knuser topspiller

Anders Antonsen har holdt pause fra badmintonbanerne i et par måneder, men han er tilbage med et brag.

Ved Singapore Open viste han torsdag morgen dansk tid storspil mod verdens nummer syv, Chou Tien-Chen, og spillede sig videre til tredje runde.

Danskeren kom fremragende i gang og lammede sin modstander. På den måde grundlagde han tidligt sejren, som endte med at lyde på 21-12, 21-15.

Anders Antonsen har været sat ud af spillet på grund af skader og har derfor ikke været i stand til for alvor at følge op på den storform, der sendte ham i All England-semifinalen tidligere på året.

Men han har tydeligvis ikke glemt, hvordan han spillede i den traditionsrige engelske turnering i marts.

I hvert fald fik den 26-årige aarhusianer en utrolig god start på torsdagens kamp, hvor han kom foran med 14-2, før Chou Tien-Chen begyndte at vågne op.

Topspilleren fra Taiwan så modløs og frustreret ud, og han havde svært ved at finde baglinjen i hallen i Singapore, hvor der tydeligvis var noget vind, der generede ham.

Først til sidst i sættet begyndte han at drille Anders Antonsen en smule, men danskeren sørgede for at lukke sættet, inden det blev det mindste spændende.

Begyndelsen på andet sæt lignede begyndelsen på første. Anders Antonsen kom foran 4-0, og Chou Tien-Chen skreg et forløsningens skrig, da han kom på tavlen til 1-4.

Det hjalp, og han kom på 4-4. Men Anders Antonsen lod sig ikke ryste. Han var hurtig fremme og presse Chou Tien-Chen på serverne, bevægede sig godt og hurtigt og bragte sig foran med 17-10.

Det lignede en klar sejr til danskeren, men Chou Tien-Chen slap tøjlerne og halede pludselig ind med fem point i træk. Men Antonsen brød stimen og lukkede kampen.