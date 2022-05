Første gang i 24 år: Danmark slår Kina

Danmark har lutter sejre med i bagagen, når de danske badmintonherrer torsdag skal spille kvartfinale mod Sydkorea ved Thomas Cup, VM for herrehold.

Onsdag aften sikrede Viktor Axelsen og co. sig førstepladsen i sin gruppe, da det mod Kina endte med en sejr på 3-2 i kampe.

Hans-Kristian Vittinghus sikrede resultatet ved at vinde sin single mod Weng Hong Yang og slukkede samtidig en lang dansk sejrstørke. Det er således første gang i 24 år, at Danmark vinder over Kina ved Thomas Cup.

Dette års udgave af hold-VM spilles i Bangkok i Thailand, og den danske sejr kom i hus 02.30 lokal tid.

Med sejren har danskerne vundet alle sine tre kampe i gruppespillet. Både Danmark og Kina var inden det indbyrdes møde sikre på at avancere.

Det startede godt for Danmark mod Kina. Viktor Axelsen sikrede første sejr ved at slå Lu Guang Zu i tre sæt.

Efter et nederlag i første sæt med med cifrene 17-21 skruede danskeren bissen på. Trods udfordringer med et glat halgulv, som resulterede i, at Axelsen flere gange gled rundt på banen, afviste han al kinesisk modstand i de to resterende sæt 21-10 og 21-9.

Mindre godt gik det for herredoublen bestående af Kim Astrup og Mathias Christiansen. Over to sæt hev Liu Yu Chen og Ou Xuan Yi sejren hjem med 21-16, 21-16.

Også Anders Antonsen måtte se sig slået af sin kinesiske modstander, Li Shing Feng, i tredje kamp.

Det så ellers længe ud, som om Antonsen skulle sende Danmark foran 2-1. Efter en sejr i første sæt tabte danskeren marginalt andet sæt med 19-21, inden tredje sæt endte 21-13 i Kinas favør.

Det var således op til doublen Anders Skaarup Rasmussen og Frederik Søgaard at holde Danmark inde i kampen.

Den opgave tog danskerne i strakt arm, da de afgjorde de to første sæt med cifrene 21-16, 21-17 efter en overlegen præstation.

Efter fire kampe var stillingen altså 2-2, og dermed skulle det hele afgøres i en kamp mellem Hans-Kristian Vittinghus og Weng Hong Yang.

Danskeren fik en svær start og tabte første sæt 16-21. Men Vittinghus holdte det danske sejrshåb i live ved at vinde andet sæt 21-19. Tredje sæt var tæt, men Vittinghus havde i den afgørende fase et lille overtag og tog en hårdt tilkæmpet sejr.