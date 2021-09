Formand: Vi har længe kendt til Viktors Dubai-planer

Det er snart to år siden, badmintonforbundet første gang lærte om Viktor Axelsens idé om at forlade Danmark

Badminton Danmark kendte til Viktor Axelsens planer om at flytte til Dubai, længe før OL-guldvinderen bekendtgjorde det i Jyllands-Posten i august.

Sammen med Axelsen besluttede Badminton Danmark i foråret at vente med at sige og gøre noget, før OL i Tokyo var afviklet.

Det fortæller formand Bo Jensen til Ekstra Bladet mandag.

- Vi har haft flere møder med Viktor, og det skal nok passe, at det første var i efteråret 2019 – måske i foråret 2020, siger han, hvilket står i kontrast til den artikel, BT bringer mandag, hvor hans Dubai-planer omtales som værende hemmelige.

State of the art

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når nogen vælger vores tilbud fra, for vi er da af den overbevisning, at det vi kan tilbyde, er state of the art, siger han og henviser til den stribe af verdensklasseudøvere, træningen over de seneste tre årtier har kastet af sig.

Axelsens udmelding om Dubai faldt som en bombe i dansk idræt. Og det var helt bevidst, selvom alle parter var klar over det længe inden legene.

- Der var en klar aftale mellem os, den sportslige ledelse og Viktor og hans team om ikke at gå ud med noget før OL. Vi ville simpelthen ikke, at det potentielt kunne forstyrre forberedelserne, siger Bo Jensen.

Viktor Axelsen vandt den anden OL-guldmedalje til Danmark nogensinde, da han slog Chen Long i finalen i Tokyo. Foto: Jens Dresling

- Vurderet retrospektivt var det en god beslutning, siger han med henvisning til den storm, nyheden førte med sig.

Stiller op for Danmark i september

Han lægger ikke skjul på, at man fra Badminton Danmarks side forsøgte at overtale Viktor Axelsen til at blive på dansk grund.

- Vi vil aldrig prøve at tvinge nogen til at gøre noget, de ikke har lyst til. Men vores trænerteam forsøgte da at tale med dem om vores tilbud. Omvendt har vi også en forståelse for, hvis man har lyst til at prøve noget andet. Forbundstræningen er trods alt kun et tilbud, siger han.

Viktor Axelsen rejste med kæresten Natalia og datteren Vega til Dubai i kølvandet på OL-succesen og fraskrev sig dermed muligheden for at blive trænet af landstræner Kenneth Jonassen på World Touren.

Dog er Axelsen stadig en del af det landshold, der den kommende måned deltager i Sudirman Cup i Finland – og Thomas Cup på hjemmebane i Aarhus.