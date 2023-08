Forrygende dansk start på VM

Dansk badminton fik en fremragende start på VM mandag, da den næstbedste herredouble bestående af Jeppe Bay og Lasse Mølhede som ventet satte det bulgarske par Ivan Rusev/Iliyan Stoynov til vægs i deres 1. runde-kamp.

21-14, 21-15 vandt verdensranglistens nummer 28 over en modstander, der til sammenligning ligger nummer 100.

Undervejs leverede det danske par gode dueller, hvor deres hurtighed og skarphed ved nettet var forrygende til tider.

Uden at have talt med dem, tør vi godt konkludere, at der må have været lidt nervøsitet involveret i 1. sæt. De skulle lige finde sig til rette.

Der var dog én ting, der drillede dem. Læs det her: Total kontrol - men én ting drillede dansk VM-par

Annonce:

Måske fordi de blev mødt af en godkendt bølge af dansk opbakning, da de blev hejst op gennem gulvet til det podie, der står for enden af hallen. Ved siden af den elevator, der sender alle spillere ind i hallen, figurerer et stort billede af deres lands flag, og det kunne de efterhånden pænt mange tilskuere altså ikke stå for.

Havde der været klappepølser, så var det blevet tævet mod hinanden.

Derfor var der også nogen lighed i dueller og point op gennem det første sæt. Danskerne gik dog til pause foran 11-7, og som duellerne skred frem, kom der mere og mere dansk dominans ind i dem.

Verdensmestrene venter

Og med et par effektive hug fra baglinjen sørgede Jeppe Bay for, at det første sæt kom i hus.

I 2. sæt skulle de igen lige bruge en god portion dueller, før de trak fra. Igen gik de til pause foran 11-7 - blandt andet efter en næsten perfekt servefejl af Rusev, der, da han svingede ketsjeren til den obligatoriske baghåndsserv svippede bolden et par centimeter i vejret, som det sig hør og bør. Men bolden røg altså lige en centimeter for højt, og stakkels Rusev ramte slet ikke bolden

Annonce:

Og så satte danskerne ellers skabet på plads. De trykkede godt på, bevægede sig fint og fik bulgarerne til at begå en stribe fejl. Og så var der en modig tilskuer, der brølede: 'Leeeet's go, Denmark, let's go!', hvortil de andre tilskuere klappede som svar.

Modstanderen får i den grad et nyk opad for Bay og Mølhede, når de i næste runde skal op mod fjerdeseedede Soh og Chia fra Malaysia, der i øvrigt også er forsvarende verdensmestre.

Det bliver første gang, de to par står overfor hinanden.