Forsvarer dansk beslutning: - Vi var næsten isoleret

De danske badmintonspillere valgte trods coronaalarm at blive i England og spille All England til ende. Men det var ud fra en samlet vurdering af, at det var det mest sikre, forklarer sportschefen

Søndag fejrede dansk badminton årets største triumf, da Viktor Axelsen ganske overbevisende besejrede taiwaneren Chou Tien Chen med 21-13, 21-14 i finalen ved All England.

Den første danske sejr siden Peter Gades triumf i 1999 var dermed en realitet. Et enestående resultat - i ordets egentlige forstand.

For All England var på grund af coronasmitten søndagens eneste større sportsbegivenhed.

Arrangørerne lænede sig nemlig op ad den engelske regerings anbefaling, på trods af at resten af sportsverdenen lukkede om ørene på dem.

Viktor Axelsen sikrede dansk sejr i All England. En turnering, den danske delegation valgte at fortsætte i trods aflysninger i andre sportsgrene. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

Danmark valgte ud over Axelsen at fortsætte med Rasmus Gemke og Anders Antonsen i England - men beslutningen var ikke nem at tage, bedyrer sportschef i Dansk Badminton Forbund, Jens Meibom.

- Det var et dilemma. Vi vurderede først og fremmest, om vi udsatte os selv og spillerne for en større sundhedsrisiko ved at blive i England end at tage hjem. Der var vurderingen helt klar, at det gjorde vi ikke, siger Meibom og begrunder det med antallet af smittede, der dengang var lavere end Danmarks i det ellers ti gange større land.

- Dernæst gjorde vi det frivilligt. Folk skulle vurdere, om de var trygge ved det eller ønskede at rejse hjem. På det tidspunkt ønskede spillerne og trænerne at blive og gøre arbejdet færdigt.

- Selvfølgelig skulle vi tale om det, men de ønskede at blive - der var jo ikke tale om en holdkamp torsdag aften, siger Jens Meibom.

De mange tiltag i andre sportsgrene og generelt i hele verden gjorde dog indtryk.

- Vi er ikke ignoranter over for de ting, der foregik omkring os. Men vi følte ikke, at vi agerede uansvarligt.

- Vi var også næsten isoleret. Spillerne gik fra hotellet til hallen og tilbage og holdt afstand til andre mennesker. Vi var opmærksomme på at undgå at udsætte os for risiko for smitte, siger Jens Meibom, der selv rejste hjem lørdag sammen med en skadet Anders Antonsen.

Begivenheden blev også afviklet med tilskuere - igen baseret på regeringens anbefalinger.

Men heller ikke det fik Dansk Badmintonforbund til at ændre beslutningen om at blive.

- Der har måske været 1000 tilskuere - langt færre end normalt.

- Jeg har egentlig ingen holdning til, om det skulle have været afviklet uden tilskuere - det kunne man have valgt. Vi følte dog ikke, at vi udsatte vores spillere og trænere for noget uansvarligt, siger sportschefen.

Der var tilskuere i Arena Birmingham, men noget færre end normalt. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

