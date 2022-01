Frank Hvam bliver DR-vært

Frank Hvam kaster sig over en helt ny disciplin.

Den 51-årige komiker bliver nemlig vært for en programserie om dansk badmintonhistorie, som får premiere den 3. februar på DR2 og DRTV.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

- Jeg har simpelthen så svært ved at forstå, hvorfor badminton ikke længere er helt lige så cool som i min barndom, når Danmark stadig leverer nogle af de bedste spillere i verden, mener Frank Hvam.

Programserien bærer titlen 'Frank Hvam: Make Badminton Great Again'.

- Når jeg i dag på standupscenen siger, at jeg har spillet badminton i 11 år, så griner folk lidt. Badminton er næsten en joke i selv sig. Hvorfor smiler folk?, siger Frank Hvam i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Ingen griner, når jeg siger, at jeg har spillet tennis i syv år. Hvad er der sket med min elskede sport? Jeg har nu sat mig for at finde ud af, hvordan man får bling bling-værdien i badminton et par nyk opad, så sporten ikke bliver ved med at få baghjul af tennis og fodbold.

Over tre episoder følger man Frank Hvam, når han folder badmintonhistorien ud og undersøger, hvordan sporten og dens udøvere kan få fornyet shine, lyder det fra DR.

Seerne er med, når Frank Hvam på sin vej møder sportsstjerner som Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Camilla Martin og Peter Gade.

Undervejs søger han også råd og hjælp hos sine satirevenner som Jan Gintberg, Jonatan Spang og Simon Kvamm, afslører DR.

'Frank Hvam: Make Badminton Great Again' har premiere den 3. februar på DRTV og på DR2 klokken 21.00.