Frustreret Viktor slider sig i semifinale

For tredje gang på mindre end en måned fik Viktor Axelsen fredag has på indonesiske Anthony Ginting.

I kvartfinalen i Malaysia Open var danskeren i problemer og tabte første sæt, mens han var bagud i tredje sæt. Alligevel kæmpede danskeren sig til en sejr på 18-21, 21-17, 21-12.

Dermed er han klar til semifinalen for første gang nogensinde i Malaysia Open.

Viktor Axelsen virkede flere gange frustreret over modstanden og vinden i hallen, som gjorde, at den ene side af banen var markant mere besværlig end den anden. Men fynboens mentale styrke svigtede ikke.

Malaysia Open rangerer som en Super 750-turnering. Altså lige under Indonesia Open, som Viktor Axelsen vandt for små to uger siden.

Fynboen slog Anthony Ginting, som er nummer seks i verden, i både Indonesia Masters og Indonesia Open i juni, og den trend fortsatte altså fredag.

I første sæt fulgte indoneseren indledningsvist godt med. Ved første sidebytte var Viktor Axelsen foran med 11-9, og det var tydeligt, at Ginting duftede blod. Kort efter sidebyttet kom indoneseren foran med to.

Ingen tvivl om udfaldet

De to kombattanter spillede rigtig god badminton og havde flere lange dueller. Viktor Axelsen kom tilbage på omgangshøjde, men Ginting havde marginalerne med sig og vandt første sæt.

Viktor Axelsen kom anderledes overbevisende ud til andet sæt. Lynhurtigt var han foran 4-0, og han virkede, som om der var noget frustration, der skulle spilles ud af kroppen.

Danskeren holdt fast og tvang kampen ud i et tredje sæt.

I tredje sæt var Anthony Ginting tilbage i teten. Han var hele tiden et lille skridt foran, og Viktor Axelsen begik nogle fejl, som han ellers sjældent begår.

Men Ginting begyndte at tage chancer, og med fire point i træk kom Viktor Axelsen foran 11-10. Derefter kom Viktor Axelsen over på den fordelagtige side af nettet, og så var der absolut ingen tvivl om udfaldet.

I semifinalen venter enten H.S. Prannoy fra Indien eller Jonatan Christie fra Indonesien.

Tidligere fredag blev Line Kjærsfeldt slået ud, da hun tabte i tre sæt til kinesiske Zhi Yi Wang.

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje spillede sig videre til semifinalen efter en sejr i to sæt over et hollandsk par.

