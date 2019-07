Frygter for VM: - Jeg er bekymret

Om fire uger starter VM i badminton.

Men den tidligere guldmedaljevinder Viktor Axelsen er bekymret for, om han når at bliver klar til det store mesterskab.

- Jeg er en lille smule bekymret, men jeg er også fortrøstningsfuld og håber, jeg kan blive klar. Jeg forbereder mig så godt, jeg kan, som hvis jeg skulle til et VM, men fakta er også bare, at lige nu går det lidt langsomt, desværre.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var nervøs for det. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer til at sidde klar, siger han i et interview med TV2 Sport.

I forrige uge meldte han afbud til både Indonesia Open og Japan Open på grund af smerter i benet.

- Efter at jeg er blevet tilset af flere specialister, er jeg blevet rådet til ikke at spille med i turneringer i øjeblikket. Jeg er mere end skuffet, og jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at være ude, skrev han dengang på Twitter.

I juni måtte den 25-årige singlespiller også melde afbud til European Games på grund af astmaproblemer.

Axelsen ligger i øjeblikket nummer fem på verdensranglisten, som han tidligere har toppet.

Han har været en af de helt store medaljeslugere for dansk badminton de senere år.

Han slog igennem i 2010, hvor han vandt VM-titlen for juniorer.

I 2014 hentede han bronze ved VM på seniorplan, og to år senere opnåede han samme karat medalje ved OL i Rio, inden det blev til den helt store triumf ved VM i 2017.

