Genopstået superstjerne banker dansk håb

Mandag var det Anders Antonsen og Hans-Kristian Vittinghus der måtte bøje sig for stærkere asiatiske modstandere i 1. runde ved VM.

Tirsdag var det så Rasmus Gemkes tur.

Den 25-årige aarhusianer spillede egentlig rigtig godt i perioder, men modstanderen, Shi Yuqi fra Kina, var ikke bare bedre. Han var blændende.

Gemke endte med at tabe 13-21, 16-21, og dermed er dansk herresingle resten af turneringen alene repræsenteret af Viktor Axelsen.

Verdensranglistens nummer et spiller netop nu mod hollandske Mark Caljouw, hvor han er storfavorit.

Dansk herresingle er og har været de seneste sæsoner virkelig stærkt besat. Axelsen og den tidligere VM-finalist Antonsen har stået for de største resultater, men Gemke har i tre års tid tilhørt niveauet lige under de allerbedste og kan på sine gode dage slå næsten alle i verden.

Derfor er det opsigtsvækkende, at han på den måde blev sat til vægs af Shi Yuqi.

For kineseren gjorde comeback på banen i Tokyo efter at have været væk fra international badminton det meste af et år. Hvor det oftest er skader, der holder spillerne væk i så lang tid, var det i kineserens tilfælde det nationale badmintonforbund i Kina, der spændte ben.

Gemke og Shi i nærkamp på nettet. Foto: Raphael Sachetat/BadmintonPhoto

Shi Yuqi ved OL i Tokyo sidste sommer. Foto: Dita Alangkara/AP/Ritzau Scanpix

Eller måske var det Shi Yuqi selv. Han blev udelukket i to år efter sin opsigtsvækkende Thomas Cup-semifinale mod Kento Momota sidste efterår.

Efter et lige 1. sæt udspillede Momota sin modstander, så det var pinligt at være kineser. Nede 5-20 og dermed hysteriske 15 matchbolde gav Shi Yuqi op. Og havde det været ydmygende at være kineser, var resignationen utilgivelig for forbundet, der ikke ville finde sig i hans opførsel - og gav ham karantæne.

I juli kom kontrameldingen fra det kinesiske forbund så. Man havde ophævet karantænen før tid, så spilleren kunne være med ved VM.

26-årige Shi Yuqi har en årrække været blandt verdens bedste spillere. Han stod i sine unge år i skyggen af Lin Dan og Chen Long, men han er i dag kinesernes klart bedste herresingle.

Han vandt blandt andet All England i 2018 og sølv ved VM samme år.

Han står nu i 1/8-finalen mod en anden af de store udfordrere til Viktor Axelsen, sjetteseedede Anthony Ginting fra Indonesien. Vinderen af det opgør står til en kvartfinale mod den topseedede dansker - eller Sitthikom Thammasin fra Thailand.

