Giganter melder afbud til VM i Danmark

Badmintonlandsholdene fra Sydkorea og Indonesien melder afbud til hold-VM i Danmark.

De to nationer skulle have deltaget i turneringen med navnet Thomas Cup og Uber Cup i begyndelsen af oktober, men har trukket sig.

Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) i en pressemeddelelse.

Australien, Taiwan og Thailand har allerede meddelt, at de ikke kommer til start ved hold-VM, der spilles fra 3. til 11. oktober i Aarhus.

Onsdag skrev Badminton Danmark i en pressemeddelelse, at Japan, Kina, Indien, Malaysia og Indonesien havde sagt ja til at deltage ved hold-VM, men sidstnævnte må altså nu streges fra deltagerlisten.

Indonesien har vundet Thomas Cup 13 gange. Det er flere gange end nogen anden nation i historien.

Det er ved Thomas Cup og Uber Cup, at badmintonen skal stå sin store coronaprøve efter en pause på næsten syv måneder.

International topbadminton har ligget stille på grund af coronapandemien siden Viktor Axelsens All England-triumf i midten af marts.

Umulig opgave: Eksperten med vovet taktik

Coronasituationen, rejserestriktioner og tilskuerbegrænsning såede tvivl om, hvorvidt hold-VM og Denmark Open ugen efter kunne gennemføres.

Men i slutningen af august bekræftede Badminton Danmark, at turneringerne ville finde sted som planlagt og markere badmintonens comeback.

Og derudover blev der føjet endnu en turnering på dansk grund til kalenderen, da Danmark overtog værtskabet af French Open. Den turnering kommer i år til at hedde Denmark Masters og løber fra 20. til 25. oktober.

Badmintonarrangørerne har fået lov til at lukke flere end 500 personer ind, som ellers hidtil har været grænsen for siddende publikum under coronakrisen.

I sidste uge blev regeringen og flere partier på Christiansborg enige om at give det øvrige idrætsliv samme vilkår som landets bedste fodboldrække, Superligaen.

For at minimere risikoen for smitte vil Badminton Danmark blandt andet indføre zoneopdeling af arenaerne, ensrette gange, opstille håndsprit og temperaturskanne alle ved indgangene.

