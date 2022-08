Glad Axelsen: - Jeg steppede op

Der var klasseforskel, da Viktor Axelsen spillede sig i semifinalen ved VM i badminton.

Fredag vandt Axelsen så sikkert som 21-10, 21-10 over indoneseren Anthony Ginting, som aldrig nåede at skabe spænding i opgøret.

Axelsen er lettet over at kunne vise et højt niveau med varieret spil over en hel kamp.

- Jeg spillede en enormt fokuseret og god kamp. Jeg fik god længde på mine bolde og spillede med en god balance i løbet af både første og andet sæt. Det er jeg glad og stolt over, siger Axelsen.

I tidligere kampe ved VM har Axelsen til tider tabt koncentrationen en lille smule, men det var der intet af i fredagens kvartfinale.

- Jeg steppede op og spillede på et rigtigt højt niveau. Jeg skærpede mig i hver eneste duel, så der var stor forskel på mit spil og niveau i forhold til de andre dage, mener Axelsen.

Nu venter Chou Tien Chen fra Taiwan i lørdagens semifinale. Her fører Axelsen med 15-2 i indbyrdes kampe, og det kan give en mental fordel.

- Jeg kan bruge, at de ting, jeg har gjort tidligere mod ham, har virket. Så jeg skal ind og vise, at jeg er der både fysisk og mentalt fra start. Så tror jeg på, at Chou får svært ved at vinde point.

- Det kræver en fuldt koncentreret indsats, og det har jeg tænkt mig at prøve at levere, siger Axelsen.

Landstræner Kenneth Jonassen roste Axelsen for fredagens præstation, men advarer om at hvile sig for meget i tidligere indbyrdes opgør.

- Viktor sendte et ret skarpt signal til sin kommende modstander i denne turnering om, at han er klar.

- Men det er et nyt opgør, og det handler om at fokusere ligesom til alle andre opgør. Han skal være 100 procent på. Der er ikke noget gratis at hente, siger landstræneren.