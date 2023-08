Glad Viktor: Jeg har en klar fordel

Der venter et godt brag fredag ved VM i badminton.

Viktor Axelsen render ind i indiske H.S. Prannoy, og de to har det med at spille nogle drabelige opgør. Senest i kvartfinalen i Tokyo for en måned siden, hvor danskeren lige præcis vandt efter have været i store problemer.

- Vi har haft nogle tætte kampe de seneste måneder. Men jeg føler mig rigtig frisk, sagde Axelsen til Ekstra Bladet torsdag aften efter sin sejr over Chou Tien-chen fra Kinesisk Taipei.

Axelsen fik gjort sig færdig i to sæt, selvom modstanderen i 2. sæt fik ham i problemer, og det er en ikke uvæsentlig detalje i forhold til kampen fredag.

For til sammenligning måtte Prannoy ud i en opslidende gyser mod Loh Kean Yew fra Singapore. En kamp der først fandt sin afgørelse meget, meget sent i 3. sæt.

- Det bliver svært. En svær, svær opgave. Men han spillede en rigtig lang kamp i dag, så fysisk er jeg i hvert fald klar til at spille i virkelig højt tempo - og længe i morgen. Så må vi se, hvad det bliver for en kamp. Men jeg er i hvert fald klar, sagde Axelsen.

Helt konkret har Axelsen brugt en time og 51 minutter i sine tre kampe, der alle er blevet afgjort i to sæt.

Prannoy er oppe på to timer og 28 minutter. Altså 37 minutter mere.

Axelsens sejr var den tredje af fire danske på en virkelig opløftende dansker-dag i Royal Arena.

Tidligere havde både Mathias Christiansen/Alexandra Bøje og Anders Skaarup/Kim Astrup leveret forrygende præstationer og slået par, der var seedet højere. Og sidst på aftenen leverede Anders Antonsen et brag, da han slog Lee Zii Jia fra Malaysia i to sæt.

Kun Mia Blichfeldt måtte lade livet i en voldsomt ulige kamp mod Chen Yufei fra Kina.