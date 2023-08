Glad Viktor: Nu står den på kaffe og fridag

To magtdemonstrationer foreløbig ved VM afløses onsdag af fridag med familien. Imens spekulerer modstanderne over, hvordan de får skovlen under ham

VM har indtil videre været total dominans for Viktor Axelsens vedkommende.

End ikke en ellers godt spillende Christo Popov kunne tirsdag stille noget som helst op overfor den overlegne dansker, der vandt 21-6, 21-8 en en regulær magtdemonstration.

Han var da også godt tilfreds, da han efterfølgende mødte den danske presse i Royal Arena.

- Ingenting er lette, men jeg følte mig rigtigt, rigtigt komfortabel derinde, og det tror jeg ikke, at han gjorde. Jeg fik virkelig sat mig på ham fra start.

- Allerede fra start var der ikke så meget at komme efter, når det handlede om den mentale kamp. Det var en helt anden kamp end tidligere, sagde han med henvisning til de ellers ret tætte opgør mod Popov, han har haft tidligere.

Blandt andet ved European Games i juni, hvor Popov tog et sæt fra ham.

Franskmanden var smilende og resignerende, da Ekstra Bladet fangede ham.

- Det var ikke så godt fra min side, men det var meget solidt af Viktor. Han spillede godt i dag, kom det..

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Onsdag er hviledag for Axelsen, inden han torsdag sandsynligvis møder Chou Tien-chen fra Kinesisk Taipei i 1/8-finalen.

Og den skal bruges på noget fornuftigt.

- Det passer mig ganske fint. Nu får jeg en hel dag, hvor jeg kan få trænet lidt og slappe af. Og så kan jeg få set vores unger, bruge lidt tid med dem og få en kaffe med Nathalie. Det glæder jeg mig til, sagde han med et smil.

Og så tilbage til Christo Popov. For hvad vil han give af gode råd til en Chou Tien-chen, hvis Axelsen skal i knæ?

- Jeg vil sige, at han skal være virkelig fysisk klar. For selvom en Axelsen, der ikke er i god form, vil prøve at gøre det svært for alle at vinde over ham. Man skal være god defensivt. Meget god.

- Han spiller solidt og holder niveau hele vejen igennem. Så det bliver svært for alle, han møder.