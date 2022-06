Glem Viktor - fansene elsker Vega

Verdens ubestridt største badminton-stjerne er dansk og hedder Viktor Axelsen.

Axelsen må dog se sig slået på popularitet af sin egen datter.

Den 28-årige fynbo vandt søndag Super 1000-turneringen ved Indonesia Open, efter en knusende sejr over en chanceløs Zhou Jun Peng, som blev ydmyget 9-21 10-21.

Finalen i Indonesien var ottende gang i træk, at Axelsen spillede sig frem til en finale i Super 1000-turneringerne, og danskeren er derfor helt naturligt et kæmpe navn i badminton-verdenen.

I Indonesien er det dog ikke Viktor Axelsen, der er den største stjerne. Det er i stedet Axelsens datter Vega på godt halvandet år, som publikum er ellevilde med.

Vega fik et af dagens største jubel-brøl, da Viktor Axelsen tog datteren med op på podiet. Foto: Dita Alangkara/Ritzau Scanpix

Til søndagens finale havde en gruppe fans taget nogle plancher med, hvor der stod 'Papa Vega' på (Vegas far red.). Kameraet filmede flere gange op på gruppen, der havde en fest under finalen.

Den samme gruppe fans sang også 'Papa Vega' flere gange under finalen, hvilket også blev bemærket af TV 2's kommentatorer, der hyggede sig gevaldigt over, at Vega er den helt store stjerne i Indonesien, mens far kun er nummer to.

Opmærksomheden på Axelsen kan blive endnu mindre i fremtiden. Viktor Axelsens partner Natalia Koch Rohde venter nemlig endnu en pige, der forventes at komme til verden i oktober.

