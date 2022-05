Groteske scener: Dansk stjerne på banen i nat

Det var midt om natten, da den danske sejr over Kina blev sikret. Det er bare ikke godt nok, siger formanden for Badminton Danmark

Danmarks herrelandshold spiller torsdag eftermiddag og aften kvartfinale ved VM for hold i badminton.

Det er Thomas Cup, og det kan ende med noget stort, efter Danmark sent onsdag besejrede Kina 3-2 - for første gang siden 1998.

Men det blev sent, inden sejren var i hus. Meget sent.

Hans-Kristian Vittinghus var sidste mand i aktion for Danmark, og klokken havde lokal tid i Bangkok sneget sig hen omkring 03, da han efter tre sæt havde besejret kinesiske Weng Hongyang med 21-18 i tredje sæt.

Han jokede lidt med det til TV 2 Sporten, der er til stede i Bangkok.

- Jeg kommer ikke til at sove, inden morgenmaden åbner klokken 06.00. Men det er fint nok. Så kan jeg få lidt at spise der, sagde han og tilføjede, at det er sådan, sporten er.

Det tog 'HK' halvanden times hårdt arbejde, men så var den samlede sejr over Kina også en kendsgerning. Foto: Raphael Sachechat/BadmintonPhoto

Formand i Badminton Danmark, Bo Jensen, tilføjer overfor Ekstra Bladet, at det bare ikke er godt nok.

- Vi har gentagne gange påpeget en række forskellige uhensigtsmæssigheder i den måde vores World Tour turneringer og Major Events (VM) bliver afviklet på. Det har jeg også gjort på møder her i Bangkok - og vil gøre igen lidt senere i dag, når jeg mødes med Thomas Lund (BWF's generalsekretær, red.) samt vedblive med i alle andre sammenhænge, til vi ser nogle reelle ændringer til gavn for sporten, spillerne og alle andre stakeholders og interessenter, siger han.

Kampen mod Kina begyndte klokken 20 lokal tid og varede i effektiv spilletid fem en halv time på grund af de tre kampe, der gik i tre sæt. Dertil skal lægges den tid, der går mellem kampene.

Undervejs i Vittinghus' kamp opdaterede Bo Jensen på Facebook:

- Klokken i Bangkok er nu 00.59. Det er længe efter midnat. Holdene har været i gang i fem timer. Det er ganske enkelt ikke okay. Efter Thomas og Uber Cup i Aarhus sidste år fortalte jeg BWF, at tre sessions (aftalte intervaller til kampafvikling i løbet af en dag, red.) ender med meget lange arbejdsdage for ansatte og frivillige, hvilket skaber mange problemer for værterne.

- Men mest af alt gør det ikke noget godt for sporten og spillerne, at de skal spille midt om natten. Det skal ændres.

Danmark møder Sydkorea i kvartfinalen torsdag eftermiddag dansk tid - aften i Bangkok. Og derfor er der mulighed for endnu en meget sen afgørelse.

Det danske landshold står i sin 12. Thomas Cup-kvartfinale gennem tiden. Kun tre af dem er blevet tabt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Tre børn på fem år: Nu vil hun tilbage

Groteske detaljer: Dræbt stjerne ville bare hjælpe

Stjerne scorer tv-job