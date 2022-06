Groteske scener: Faldt i søvn under dansker-kamp

Hans-Kristian Vittinghus nægtede at spille videre, før der var kommet liv i en linjedommer

Vi har alle været der.

En kamp er kedelig, og man keder sig. Øjenlågene bliver tungere, og man ender med at snorke så højt, at man vækker sig selv.

Men én ting er at dratte ned fra sofaen en sen aftentime derhjemme, noget andet er, når man er linjedommer ved en badmintonkamp på højeste niveau.

Og smid så lige scenen ind i ligningen også: Istora Senayan i Jakarta. Det vel nok mest larmende sted at spille badminton i verden. Måske på tværs af alle sportsgrene i virkeligheden.

Ikke desto mindre kunne en linjedommer bare ikke holde den kørende længe nok til at se afslutningen på herresinglekampen mellem indiske Lakshya Sen og danske Hans-Kristian Vittinghus.

Var ikke særlig tryg

Som TV 2 Sporten dokumenterer, stopper den danske veteran på et tidspunkt i 2. sæt op, da det går op for ham, at vedkommende er faldet i søvn, og han henleder øjeblikkeligt stigedommerens opmærksomhed på det.

- Han vågnede først, efter jeg snakkede flere gange til ham, sagde Vittinghus, der efterfølgende ville have manden skiftet ud. Det skete ikke.

I stedet kom kampens overdommer på banen og fik hanket op i vedkommende, der lovede at holde sig vågen resten af kampen, som Vittinghus endte med at tabe i to sæt.

- Jeg var ikke særlig tryg ved at skulle lade bolde gå på baglinjen, hvis manden ikke kunne holde sig vågen. Det var ret kritisk.

Kampen havde ikke hawkeye, det eletroniske system, der registrerer, om bolde er ude eller inde omkring linjerne. Derfor var linjedommerens betydning stor.

Du kan se tv-klippet, hvor Vittinghus stopper spillet her

