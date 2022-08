Groteske tal: Så suveræn er Axelsen

Både Peter Gade og Poul-Erik Høyer bøjer sig i støvet for Viktor Axelsen, efter at fynboen sikrede sig karrierens andet VM-guld søndag

Vi er ved at være derhenne, hvor konkurrenterne er taknemmelige over bare at komme op på podiet med ham.

Det syntes endog ganske tydeligt søndag i Tokyo Metropolitan Gymnasium, da Chou Tien-chen, Zhao Junpeng og Kunlavut Vitidsarn steg op for at få henholdsvis bronze- og sølvmedalje ved VM i badminton.

De smilede og var glade for bare at være med.

Og så glanede de mod Viktor Axelsen, da danskeren fik sin guldmedalje om halsen. Nøj, hvor kunne det være sjovt at prøve det en dag, tænkte de, og spekulerede så nok over, hvornår mod Axelsen har tænkt sig at stoppe karrieren.

VM-finalen var seneste eksempel på det, alle fire mand på podiet og alle andre i international badminton har vidst i stigende grad de seneste sæsoner: Der er Viktor Axelsen, og så er der alle de andre.

- Selv nu har de andre kun én plan, og når den ikke fungerer, så har de ikke noget, som de kan falde tilbage på. Viktor er langt mere komplet end nogen andre spillere, der jagter ham i toppen, siger Peter Gade til Ekstra Bladet.

Foto: Raphael Sachetat/BadmintonPhoto

Det er Poul-Erik Høyer enig i.

- Lige nu oplever jeg ikke én spiller, der kan slå ham. Han er ved at få grebet om det perfekte spil – selv om det aldrig nogensinde findes, så kan man komme meget tæt på. Og jeg synes, at Viktor er ved at komme meget tæt på.

De to legender vandt All England, og Høyer tilmed OL-guld. De vandt ikke VM, og ingen af dem nåede mere end to All England-finaler. Axelsen har været i de seneste fire.

Og det er sådan set heller ikke, fordi nogen af dem forsøger at tale sig selv op sammenlignet med Axelsen:

- Han er den bedste dansker spiller nogensinde. Så ved jeg godt, at vi har en Erland Kops, der har vundet All-England syv gange, og det skal man selvfølgelig også huske. Men for mig at se - med det her - så er det Viktor, der er den bedste nogensinde, siger Høyer.

Aktuelt har han vundet 37 kampe i træk. 37! Seneste nederlag var semifinalen i German Open 12. marts til Lakshya Sen fra Indien.

Siden begyndelsen af 2020 er det blevet til 124 kampe. Han har tabt 7.

Han har været i 19 (!) finaler og vundet de 15. Heriblandt en OL-finale, en VM-finale, to All England-finaler samt yderligere fem Super 1000-finaler.

Et fuldstændig fantastisk år

- Han er suverænt den bedste i verden, kommer det fra Peter Gade, der dog fortsat tror på, at Axelsen kan besejres.

- På en god dag med de rigtige omstændigheder med hal og bolde har vi en gruppe på en fire-fem angrebsspillere, der måske kan true Viktor, siger han og kunne lige så godt have tilføjet, at sandsynligheden bliver lidt større, hvis man smider bind for Axelsens øjne og snører hans sko sammen.

Og det i en tid, hvor verdenseliten tæller eminente spillere som Kento Momota, Anders Antonsen, Anthony Ginting, Chou Tien-chen og Shi Yuqi. Spillere, der får læst og påskrevet, når de render ind i Axelsen.

- Det er allerede et fuldstændig fantastisk år, han har præsteret. Det understreger også, at han er suverænt den bedste, altså når man vinder så mange turneringer i træk. Og vi er altså kun i slutningen af august, siger Gade.

Foto: Raphael Sachetat/BadmintonPhoto

Det var Poul-Erik Høyer, der som præsident for Det Internationale Badmintonforbund, BWF, hængte guldmedaljen om halsen på Axelsen.

Spørgsmålet er så, om Axelsen kan fortsætte. Om han kan holde kadencen.

- I sidste ende bliver det et opgør med ham selv både på banen og i hverdagen. Jeg tror virkelig, at han for det første skal sørge for at skabe nogle rigtig gode rammer for sig selv. Hans sværeste modstander er nok ham selv.

Det er Peter Gade enig i.

- Jeg håber, at han holder spillelysten, motivationen og undgår skader i det næste stykke tid - og sørger for at passe på sig selv. For det selvfølgelig tærer at nå så langt så mange turneringer i træk.

- Viktors største modstander er ham selv lige nu. Der ligger en gruppe af spillere, der prøver at jagte ham, men de har ikke det niveau, der skal til for at true Viktor. Han lægger procenter på hele tiden, hans bevægelse bliver bedre og bedre.

