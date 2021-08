Hård kritik af Axelsens nye hjem: - Et af de værste steder

Organisationen Play the Game kalder Emiraterne og herunder Dubai for et af de værste steder i verden med henblik på menneskerettigheder

Debatten omkring menneskerettigheder i lande som Qatar og Emiraterne er for alvor blusset op igen herhjemme, efter OL-guldvinder Viktor Axelsen annoncerede, at han forlader de trygge rammer i Danmark for at flytte til Dubai for at finpudse sit badmintonspil…

Men hvor galt står det egentlig til i Dubai, der er en af de syv emirater i de Forenede Arabiske Emirater, når det kommer til brud på basale menneskerettigheder?

Rigtig galt!

Det mener i hvert fald Stanis Elsborg, der er senioranalytiker i organisationen Play the Game, der er fortaler for mere demokrati og åbenhed i topidræt.

- Emiraterne, og herunder Dubai, er et af de lavest rangerende lande i verden, når det kommer til menneskerettigheder. Og det gælder på en lang række målbare parametre, siger Stanis Elsborg og uddyber.

Viktor Axelsen er kommet i fokus for andet end sine sportslige egenskaber. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Behandlingen af migrantarbejderne er et af de områder som møder stor kritik fra flere menneskerettighedsorganisationer.

- Migrantarbejderne bliver efter sigende ofte adskilt fra resten af befolkningen for at skjule deres leveforhold. De får konfiskeret deres pas, så de ikke kan rejse hjem. Så bliver de ellers transporteret fra deres ’hjem’, som rapporter karakteriserer som et åbent fængsel og så videre til deres arbejdspladser, hvor de arbejder under kummerlige forhold. Dag ud og dag ind.

Dubai ’udmærker’ sig ligeledes ved at have love mod homoseksualitet, hyppige fængslinger af systemkritikere, stærkt indskrænket ytringsfrihed og derudover har Emiraterne spillet en rolle i borgerkrigen i Yemen, hvor indbyggerne lider under den humanitære katastrofe den årelange krig har medført.

- Der er en lang række områder, hvor Dubai og Emiraterne ligger helt i bunden, når man taler menneskerettigheder. Faktisk står det på nogle parametre værre til i Emiraterne end Qatar – og det siger ikke så lidt…

Men hvad er problemet egentlig ved, at danske Superliga-klubber har rejst på træningslejr i Dubai eller at en OL-guldvinder i badminton slår sig ned i ørkenstaten for at få bedre forhold til sin sport?

Det er ganske simpelt, mener Stanis Elsborg.

- Alle de her grimme ting, som menneskerettighedsorganisationer har travlt med at påpege, dem vil Dubai helst ikke sættes i forbindelse med. Derfor bruger de store sportsnavne, klubber og ikoner til at få rettet blikket væk fra alle de problemer, der er. Der er ikke nogen bedre kultursektor end sport til at fjerne fokus fra brud på menneskerettigheder, fordi der er en stor idoldyrkelse. Det er også kendt som sportswashing.

Viktor Axelsen er fra dag ét en del af Dubais propagandamaskine. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Så Viktor Axelsen er også en del af denne sminkning af et lig?

- Ja, vi kan jo også se, at Viktor Axelsen fra dag ét har indgået i den propaganda, der er kommet fra Dubai. De udnytter al den vind, de kan få på cykelstien, og de er ikke sene til at forsøge at få en andel i, at der render en OL-guldmedaljevinder rundt og bruger deres faciliteter.

Stanis Elsborg vil ikke gøre sig til dommer over, hvorfor Viktor Axelsen er flyttet til Dubai.

Til gengæld kan han ikke lade den danske badmintonstjernes forklaring sidde overhørig.

- Det klinger ufattelig hult, når han siger, at han bare er en sportsmand uden større indsigt i verdens sammenhænge. Han fremstår netop som en idrætsmand, der er ret intelligent og med et fint udsyn til, hvad der ellers sker i verden.

- Han er ikke mange opringninger fra at få information om situationen i Dubai. Vores telefoner i Play the Game er i hvert fald åbne…

