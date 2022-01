- Han lever et vanvittigt liv

At Viktor Axelsen er nået så langt skyldes, at han ikke er som de andre børn i klassen

'Viktor Axelsen har tabt!'

Den sætning er ikke blevet sagt særlig mange gange i det forgangne år, og nederlaget i 1. runde af VM kort inden jul var i den grad undtagelsen, der bekræftede reglen om, at 2021 har været den langlemmede fynbos år.

Fem gange nåede han finalen i en Super 1000-turnering – fire gange vandt han. Han blev olympisk guldvinder, vandt sæsonfinalen i Indonesien – og nåede den udsatte sæsonfinale fra sidste år.

I november tilbageerobrede han førstepladsen på verdensranglisten og blev kåret som årets mandlige badmintonspiller i verden.

Som Østkyst Hustlers engang rappede: ’Der er en nummer to, men der’ for langt derned’.

Men 2021 var også året, hvor han gjorde op med sig selv, at han måtte gå nye veje og flyttede til Dubai efter OL. Det affødte massive protester om alt fra landsforræderi til knæfald for emiratet, hvis amoralske forhold til menneskerettigheder der kan tales længe om.

Skal leve sit eget liv - ikke alle andres

Men Viktor drog afsted, fordi det var det rette at gøre for ham.

- Sådan er det. Man deler vandene, når man træffer et valg, ikke alle bryder sig om. Der vil altid være utilfredse folk. Men han traf det valg, der var bedst for ham og hans familie. Og det er vigtigt at få med, at det handler om, at han skal leve sit liv – ikke alle andres, siger Joachim Fischer til Ekstra Bladet.

Den tidligere OL-bronzevinder er ekspertkommentator for TV 2 Sporten og har fulgt Viktor Axelsen tæt, siden han dukkede op som teenager for mere end ti år siden. Fischer trækker på skuldrene af valget om Dubai og noterer sig en anden detalje efter skiftet:

- Badmintonmæssigt har han nærmest udviklet sig endnu mere, selvom det ikke burde være muligt, siger han og refererer til det forrygende efterår, der fulgte OL-triumfen.

Han fravalgte samarbejdet med forbundet i Brøndby og dermed også landstræner Kenneth Jonassen, ligesom han sagde farvel til den benhårde træning med rivaler som Anders Antonsen og Rasmus Gemke. I Dubai bliver han trænet af sin svigerfar, Henrik ’PK’ Rohde, der tidligere har hjulpet ham med ekstratræning. Og så er andre topspillere som Loh Kean Yew, Lakshya Sen og Toby Penty fløjet ind for at sparre i perioder.

- Jeg mindes ikke andre, der efter at have vundet OL efterfølgende har vundet en stor turnering som Denmark Open, Indonesia Open OG World Tour-finalerne også. Det er simpelthen…det er fuldstændig enestående og ubeskriveligt, siger Joachim Fischer om Axelsens efterår.

- Jeg troede, Peter Gade var skør

Alt dette hænger sammen med, at der er tale om et unikum i dansk topidræt, mener Fischer.

- Man skal forstå, at her har vi en ener. Jeg troede, Peter Gade var skør, da jeg så ham træne. Det beundrede jeg, for han var så dedikeret, siger han om den tidligere All England-mester.

- Men Viktor har taget det endnu højere. Han stiller nærmest endnu større krav, kommer det.

Han giver et eksempel fra deres fælles tid i Skovshoved, hvor de skulle spille en ligakamp. Axelsens modstander var ikke i nærheden af hans niveau og stod foran en gevaldig øretæve. Men det kunne ikke mærkes i optakten.

- Han sad to timer før og lagde greb på ketsjerne og tænkte på kampen, og på hvilken bane han skulle spille på. Han tog intet for givet. Det var forberedelse på samme måde, som havde det været en af de store turneringer. Det prøvede jeg efterfølgende at fortælle de andre spillere, siger Fischer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et vanvittigt liv

Viktor Axelsen måtte skrive en del autografer ved hjemkomsten fra Tokyo i august. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Forud for Indonesia Masters, Indonesia Open og World Tour Finals, der lå lige efter hinanden på Bali i november, kunne følgere af Anders Antonsens vlog se stjernen hygge sig med flere medspillere. De fordrev tiden med at iklæde sig lokale dragter til stor morskab undervejs.

Viktor Axelsen var ikke til stede i nogle af scenerne. Og det har ikke noget at gøre med, at han ikke er venner med de øvrige spillere. Sådan er han bare ikke, fortæller Joachim Fischer.

- Her er en mand, der satser hele sit liv på at blive verdens bedste. Han og hans forlovede leverer en kæmpe indsats, og når man lever på den måde, så dedikeret, så har det en omkostning.

Måske to-tre år tilbage

- Det kræver, at man har folk omkring sig, der er med, siger Fischer og gætter på, at hvis der er 24 timer i døgnet, så bruger Viktor Axelsen 23 en halv af dem på at tænke badminton.

- Så er der ikke så meget tilbage til venner og familie. Han ofrer meget af sit liv på at opnå resultater. Og så er han heller ikke en far, der løber med på legepladsen. Det kan han ikke.

- Han er nummer et i verden og er nødt til at hellige sig denne sport. Det er et vanvittigt liv, og det vil også overraske mig meget, hvis han spiller, til han er 35. Jeg vil tro, han har to-tre år mere på toppen, så er han slidt ned, siger han.

- Med den træning og den indsats, det kræver, slider det enormt hårdt, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

OL-finalen var højdepunktet

Viktor Axelsen med beviset på højdepunktet i karrieren. Foto: Tariq Mikkel Khan

Viktor Axelsen siger det selv – uden at tøve et sekund.

OL-finalen var højdepunktet. Men det var Denmark Open-finalen sådan set også, fortæller han til Ekstra Bladet.

De to kampe havde det tilfælles, at den danske stjerne besejrede de absolut største rivaler på den internationale scene de seneste år; Chen Long og Kento Momota.

Men omstændighederne var vidt forskellige.

I Tokyo spillede han og Chen Long OL-finale for nul tilskuere, mens der i Odense nogle måneder senere var fulde huse på Axelsens hjemmebane.

I Odense måtte han gennem tre sindsoprivende sæt, mens der i Tokyo var klasseforskel.

- Jeg har selv prøvet det pres, der er under et OL. Både fra én selv og fra nationen, der følger med. At han så går ind og spiller sådan mod den forsvarende mester – og fuldstændig spiller ham ud af hallen… Jeg tænkte: ’Det er rent fup, det der foregår. Jeg troede næsten ikke, at det kunne lade sig gøre’, siger Joachim Fischer til Ekstra Bladet.

I aktion mod Kento Momota i Denmark Open-finalen i oktober. Foto: Shi Tang/Getty Images

Virkeligheden går op for Axelsen, der netop har vundet OL-finalen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Viktor Axelsen spillede så godt som fejlfrit og vandt 21-15, 21-12, mens modstanderen begik fejl på fejl i forsøget på at overrumple sin modstander.

Hovedpersonen husker også kampen i Tokyo som noget helt specielt.

- Det fede ved det var, at det sjældent er i de største kampe, man finder det bedste spil frem. Det formåede jeg der.

- I løbet af 2. sæt kan jeg godt mærke, at jeg slapper af, at spillet sidder, og at han samtidig ikke har et ekstra gear, som man ellers frygter, fortæller han til Ekstra Bladet.

Og Odense var noget helt andet – om end udfaldet var det samme.

- Egentlig var det mest, fordi jeg havde misset Denmark Open året forinden (efter en mindre operation i anklen, red.). Og så var det den første turnering med tilskuere tilbage. Det var en kamp, jeg havde glædet mig til. Det var en fed finale, der havde det hele. Jeg kommer bagud, det ser sort ud, og kampen bølger generelt frem og tilbage.

- Og så var stemningen bare magisk, husker Viktor Axelsen om kampen, han endte med at vinde 20-22, 21-18, 21-12.