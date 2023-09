Helt godnat: Axelsen videre trods skøre forhold

Viktor Axelsen er klar til kvartfinalen i China Open.

Torsdag formiddag dansk tid besejrede han taiwanesiske Wang Tzu-wei 20-22, 21-6, 21-14, men hvor resultatet i sig selv ikke finder en særskilt plads i historiebøgerne, kunne der godt blive en lille plads til de omstændigheder, Axelsen og de øvrige spillere kæmper mod i denne uge i Changzhou.

Axelsen havde sine vanskeligheder med en linjedommer, der syntes enten at komme fra samme land som modstanderen eller alternativt være iført et kulsort bind for begge øjne.

Der var en stribe beslutninger på den ene baglinje, der førte til et maksimum af hawkeye-beslutninger samt træk på smilebåndet og siden irritation fra den topseedede dansker. Det var direkte pinligt, at linjedommeren så mange gange traf forkerte beslutninger.

Derudover benyttede Wang sig af samme taktik som mange af de andre modstandere, den brølstærke Axelsen render ind i i disse år, hvor hans dominans er så stor: Han trak tiden.

Kørt rundt i manegen

For Viktor Axelsen moser dem. Han tager dem på alle parametre inklusive fysikken. Der er stort set ingen, der kan køre ham flad. I stedet bliver de selv trætte undervejs. Og det skete også for Wang.

Allerbedst illustreret, da Axelsen tilspillede sig seks matchbolde. Bolden op til var virkelig opslidende, og da asiaten til sidst tabte duellen efter at være blevet kørt godt og grundigt rundt i manegen, smed han sig ned på gulvet - bare for at blive liggende.

Han var træt. Axelsen var relativt hurtig til i begyndelsen af kampen til at minde dommeren om Wangs tidsudtrækning. Alligevel fortsatte asiaten og slap afsted med det.

Wang Tzu-wei drillede Viktor Axelsen. Foto: Tatan Syuflana/AP/Ritzau Scanpix

Det var dog vinden, der igen blev en faktor.

I badminton er vinden altid et parameter, fordi haller bare ikke er hermetisk lukkede. Og fjerboldes baner påvirkes ekstremt meget af vinden. Men i Changzhou virker det, som om der er en orkan på tværs af Xincheng Gymnasium, som hallen hedder. Og der er en verden til forskel på de to banehalvdele.

En verden til forskel

Det var tydeligt i Axelsens kamp mod Wang, og det har været tydeligt i alle andre kampe.

Nu fordeles sol og vind lige på den måde, at spillerne selvfølgelig skifter side efter 1. sæt, og 3. sæt deles også altid op, så man bytter, når den første spiller når 11 point.

Men i Changzhou har det været så slemt indtil nu, at man fra den ene side stort set ikke har kunnet banke bolden ud over den anden baglinje, mens man fra modsatte side stort set ikke har skullet løfte bolden mod baglinjen, uden at den fyger ud af banen.

Desværre lykkedes det hverken Rasmus Gemke eller Anders Antonsen at spille sig videre. De tabte til henholdsvis Shi Yuqi fra Kina og Loh Kean Yew fra Singapore. Til gengæld er VM-sølvvinderne Anders Skaarup/Kim Astrup videre. Det samme er Line Kjærsfeldt.