Historisk skridt Samler tre store turneringer i Danmark

Til oktober kommer der i den grad til at stå international topbadminton på programmet i Danmark.

Som sædvanligt afvikles World Tour-turneringen Denmark open i Odense 13.-18. oktober, mens hold-VM, Thomas Cup og Uber Cup, spilles 3.-11. oktober i Aarhus.

Men nu er det officielt, at en tredje turnering også er en kendsgerning i oktober: French Open!

Turneringen, der under normale omstændigheder spilles i Paris i ugen efter Denmark Open, vil i år som følge af coronapandemien bliver afviklet på dansk grund – med Badminton Danmark som arrangør.

Historieskrivning

Flere interessenter i sporten er enige om de mange fordele, der er ved at rykke turneringen, nu man i forvejen har den samlede verdenselite på dansk grund.

Mest oplagt er, at man undgår at flytte en stor gruppe spillere fra et land til et andet. Selvom man kan isolere spillere og trænere, så de undgår karantæner og isolation, vil det stadig medføre bøvl og logistiske udfordringer.

Det kan undgås, hvis French Open spilles i Danmark.

- Vi glæder os rigtig meget over, at Danmark bliver stedet, hvor international top badminton genoptages efter Covid-19. Det er i sig selv historieskrivning, men at det så bliver med Thomas & Uber Cup i Aarhus samt to gange Denmark Open i Odense er kæmpe stort.

- Vi har længe arbejdet på at skabe retningslinjer og anbefalinger sammen med myndighederne, BWF og vores samarbejdspartnere, så vi kan afholde disse store events på en sundhedsmæssig fuldt ud ansvarlig måde, hvor vi gør alt for at minimere smitterisikoen for spillere, tilskuere, dommere, frivillige og alle øvrige involverede, siger Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen.

Inddeles i zoner

Turneringerne bliver første gang siden All England i marts, hvor verdenseliten igen samles.

Ifølge Badminton Danmark har alle nationer indikeret, at de agter at stille op.

Man har sammen med det internationale badmintonforbund, BWF, udarbejdet retningslinjer, der skal gøre det sikkert for både spillere og et vist antal tilskuere i henholdsvis Aarhus og Odense.

De pågældende haller vil blive inddelt i bestemte zoner, således at de forskellige grupper har et minimum af fælles berøringsflader.

Derudover områdeinddeles tilskuerpladserne, gange ensrettes, der opstilles håndsprit, og alle temperaturskannes ved indgangen.

Alle spillere og nøglepersoner som dommere og turneringsledelse bliver coronatestet løbende gennem de tre uger i Danmark, hvor man har indkøbt testkit og maskiner, testsvar kan fås på 20 minutter.

