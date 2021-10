Historisk VM-triumf

Indonesiens badmintonherrer kan igen kalde sig verdensmestre.

Søndag vandt de nemlig Thomas Cup - VM for herrehold - i Ceres Arena i Aarhus, hvor Kina blev slået i finalen. Guldduellen var allerede afgjort efter dagens tredje kamp ud af fem.

Jonatan Christie sikrede den samlede sejr i sin single mod Li Shi Feng. Forinden havde Anthony Ginting vundet over Lu Guang Zu i single, mens også Fajar Alfian og Muhammad Ardianto vandt i double mod He Ji Ting og Zhou Hao Dong.

Indonesien er det land, der gennem årene har vundet Thomas Cup flest gange. Men man skal tilbage til 2002 for at finde indonesernes seneste VM-titel.

I 2016 tabte Indonesien til Danmark i finalen, ligesom det også blev til et finalenederlag i 2010 til Kina.

Lørdag tog indoneserne revanche over danskerne, da Viktor Axelsen og co. blev ekspederet ud af turneringen i semifinalen, og søndag var det så altså Kinas tur til at blive dukket.

Det var i år første gang, at Thomas Cup og Uber Cup - kvindernes hold-VM - blev afholdt på dansk grund. Turneringerne skulle egentlig have løbet af stablen sidste år, men blev udskudt på grund af coronapandemien.

- Det har været fantastisk at opleve TotalEnergies BWF Thomas & Uber Cup Finals (turneringernes officielle navn, red.) i Aarhus, siger Thomas Lund, generalsekretær i Det Internationale Badmintonforbund (BWF), i en skriftlig udtalelse.

- Eventen rummer så meget prestige og glæde. Aarhus har sat en ramme for at verdens bedste hold kunne skabe medrivende drama gennem den ni dage lange konkurrence.

- Der har været så mange, mange store øjeblikke under Thomas og Uber Cup finalerne, men et af højdepunkterne for mig var de mange tilskuere, som kom igen dag efter dag i Ceres Arena.

- Tilskuerne skabte en helt unik atmosfære i arenaen og specielt når de danske spillere kom på banen. Det kom fra hjertet og noget, vi ikke har oplevet i lang, lang tid.

De danske badmintonkvinder røg ud af Uber Cup i kvartfinalen.