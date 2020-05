Højbjerg må vælge modstander mellem inviterede Final 4-hold

Tirsdag har Badminton Danmark officielt inviteret Skovshoved og Værløse til de sidste to pladser ved Final 4-stævnet, der skal afgøre hold-DM i badminton.

De to inviterede hold skal erstatte Greve og Vendsyssel, der har meldt afbud.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Takker de to inviterede deltager ja til stævneinvitationen, får det aarhusianske badmintonhold Højbjerg lov til at vælge sin semifinalemodstander.

Det skyldes, at Højbjerg er det bedst placerede hold i Badmintonligaens grundspil af Final 4-deltagerne.

Det hold, som Højbjerg ikke vælger, skal møde Solrød i den anden semifinale. Semifinaler, bronzekamp og finale spilles 19. og 20. juni i Brøndby Hallen.

Skovshoved og Værløse er inviteret til stævnet, fordi de blev henholdsvis nummer fem og seks i grundspillet.

Badminton Danmarks formand, René Toft, er uforstående over for, at det overhovedet har været nødvendigt at skulle invitere to nye hold til kampen om DM-guldet.

- Vi er meget ærgerlige over Greve og Vendsyssels afbud, og samtidig er vi uforstående over deres anklager om, at vi spiller hasard med spillernes helbred. Det er på ingen måde tilfældet.

- Badminton Danmark tager alle deltageres sikkerhed og sundhed meget alvorligt og vil ud over at følge sundhedsmyndighedernes krav og restriktioner 100 procent gøre alt for i samarbejde med klubber at betrygge eventuelle spilleres bekymringer bedst muligt, siger René Toft.

Ud over sundhedsmæssig bekymring skyldes Vendsyssels og Greves afbud også, at flere af klubbernes spillere befinder sig andre steder i Europa, og at klubberne mener, det kan være problematisk at få dem til og fra Danmark under coronapandemien.

Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, har tidligere fastslået over for Ritzau, at politiet har anerkendt Final 4-kampe som et anerkendelsesværdigt indrejseformål.