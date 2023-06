Hvad laver Viktor Axelsen dog dér?

Det plejer at være Tokyo og Jakarta og Kuala Lumpur og Bangkok.

Men i denne uge er Viktor Axelsen i Tarnow.

Det ligger i Polen. Og det er her, han den kommende uges tid skal forsøge at vinde European Games-titlen.

- Det er spændende, kommer det over telefonen fra hotellet, hvor han residerer med sin familie.

- Her har jeg ikke været før, men forholdene i hallen er fine, og hotellet er også nogenlunde, kommer det med et grin.

Viktor Axelsen siger det ikke selv direkte. Han er godt opdraget. Men det er sært, at han er i Tarnow.

European Games er ikke nogen stor badmintonturnering. Pillede man ham og Anders Antonsen ud af det, ville de bedst placerede spillere i herresingle være nummer 27, 31 og 32 på verdensranglisten.

Møder verdens nummer 720

Og fileterer man Axelsens indledende gruppe, der består af ham og tre andre spillere, glider munden stille og roligt mere og mere op.

Han åbner mod italienske Giovanni Toti. Ham har han ikke mødt før. Det skyldes primært, at Toti er nummer 107 i verden og normalt spiller turneringer i Slovenien og Chile.

Han skal også møde hjemmebanehåbet, lad os kalde ham det, Dominik Kwinta, der er nummer 311 i verden, og helt sløjt står det til i den sidste gruppekamp mod rumænske Teodor Ioan Ciorob. Han klemmer sig lige op blandt de 720 bedste i verden.

- Ja, altså uden at genere nogen, burde det være forholdsvis overkommeligt, kommer det fra manden, der sidste søndag krøllede verdensranglistens nummer to, Anthony Sinisuka Ginting, sammen i Gintings egen hule foran adskillige tusinde indonesiske fans.

Det var i finalen i Super 1000-turneringen Indonesia Open - én af verdens største turneringer. Læg dertil, at han har store turneringer i Canada og Japan på programmet, inden han skal spille VM i København til august.

Mening med galskaben

Så spørgsmålet er selvfølgelig oplagt: Hvorfor filen prioriterer han en udpræget andenrangsturnering som European Games?

- Der er noget prestige og ære i at repræsentere sit land. Og så er der OL-point på spil.

- Jeg missede to turneringer på grund af min skade, så det her giver mig mulighed for at få nogle resultater til den kvalifikation, siger han.

Og så er der pludselig mening med galskaben.

Kvalifikationen til OL i Paris begyndte 1. maj og slutter 28. april næste år. De 38 bedste på den liste kvalificerer sig.

- Der er selvfølgelig lidt ro på nu, fordi jeg vandt Indonesia Open, havde jeg misset den, skulle jeg selvfølgelig ud og spille, siger han.

Må nedprioritere

Det overordnede mål med denne sommer er VM på hjemmebane i slutningen af august.

Derfor må resten af turneringsåret tilpasse sig, og derfor vil der være turneringer som eksempelvis European Games, der ikke prioriteres lige så benhårdt.

- Jeg spiller turneringen, men jeg træner igennem den. Det er vigtigt for mig at få trænet så godt jeg kan fysisk. Men selvfølgelig spiller jeg også, det bedste jeg kan. Det handler dog om at toppe til VM, siger han.

Han understreger, at det er fysiologisk umuligt at spille det bedste af det bedste hele året.

- Så rent professionelt må jeg nedprioritere. I starten af ugen burde jeg nok kunne give den o.k. gas fysisk, kommer det.