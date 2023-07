I hopla: Anders Antonsen er finaleklar

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen er klar til finalen i World Tour-turneringen Korea Open.

Lørdag formiddag dansk tid besejrede han Shi Yu Qi med 21-16, 24-22. Dermed har useedede Antonsen både gjort det af med turneringens andenseedede og tredjeseedede spiller, efter at danskeren tidligere i turneringen besejrede Chou Tien Chen.

I søndagens finale venter den tidligere verdensmester Loh Kean Yew fra Singapore. Han er seedet som nummer fire i turneringen.

Shi Yu Qi indtog favoritværdigheden i lørdagens semifinale, men det var Anders Antonsen, som dikterede spillet og tempoet fra start.

Den rapfodede aarhusianer fik skabt et hul og kunne midtvejs i første sæt notere sig for en 11-5-føring.

Efter en maratonduel sikrede danskeren sig fem sætbolde, og på den anden af dem smashede han sætsejren i hus.

Den tredjeseedede kineser kom bedre ud til andet sæt, og her blev det danskeren, som længe måtte døje med et efterslæb.

Først ved 15-15 fik Antonsen kontakt, og derefter havde danskeren også det nødvendige held med en netruller til at sikre sig to matchbolde.

Den første slog danskeren uprovokeret i nettet, og på den anden matchbold blev fjerbolden sendt ud af banen. Siden nåede Antonsen at afværge to kinesiske sætbolde, før han bookede finalebilletten ved at udnytte sin tredje matchbold.

Anders Antonsen har ikke vundet en World Tour-turnering, siden han i januar 2021 vandt 2020-sæsonfinalen.

Siden er det blevet til to World Tour-finaler. Senest i begyndelsen af juni, hvor han tabte til Anthony Ginting.