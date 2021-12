Ikke bygget til at sluge kameler

Som mangeårig sportsjournalist og foreningsfrivillig har Carsten Werge med stor appetit og kærlighed kastet sig over en lang række discipliner.

Men er der en, han aldrig lærer at elske, er det kamelslugning.

Og det er den vægtigste grund til, at han nu trækker sig fra Badminton Danmarks hovedbestyrelse som eliteansvarlig. En post, han tiltrådte for 15 måneder siden.

- Jeg er et produkt af foreningslivet, men kan også være meget egenrådig som formand. Og jeg er nok ikke bygget til at være i sådan et miljø, hvor jeg skal sluge så mange kameler, siger han til Ekstra Bladet.

Han understreger, at hans afgang er udramatisk, at man skilles som bedste venner, og at han ’kun har godt at sige om bestyrelsen og alle andre i forbundet, som jeg har haft et fantastisk forhold til’.

Men alligevel passede formanden i Hvidovre Badminton Club ikke ind.

- Jeg føler, at jeg nogle gange er røget i konflikt med mig selv og endda har skullet stemme for ting, der måske direkte skader min egen klub. Man er nogle gange med til at træffe beslutninger i sådan en hovedbestyrelse, som man ikke er enig i.

- Jeg kunne ikke få den kabale til at gå op, og min klub er altså den vigtigste, siger Carsten Werge, der i februar blev udnævnt som ny fodboldredaktør på TV2.

Det job har til gengæld ikke noget at gøre med hans beslutning, siger han.

Werges beslutning ærgrer Badminton Danmarks formand, Tore Vilhelmsen.

- Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde, og det er ærgerligt, at vi ikke skal fortsætte det, siger han i en pressemeddelelse.

Axelsen taber sensationelt i VM's første runde