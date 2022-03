Camilla Martin fik det dårligt under TV 2's live-dækning af All England

Det var dramatiske billeder og lyd, der rullede over skærmen, da Camilla Martin pludselig blev dårlig tilpas under live-dækningen af badtminton-turneringen All England.

På direkte billeder fra studiet kunne man på lyd og billeder høre i baggrunden, at Camilla Martin blev lagt ned.

TV 2 har efterfølgende skrevet, at hun er okay.

Opdateres ...