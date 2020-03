Interview vækker opsigt: - Risikoen har været stor

Mens de fleste andre sportsbegivenheder i weekenden var aflyst, besluttede man at færdigafvikle All England foran tilskuere på trods af risikoen for spredning af coronavirus.

Torsdag forsvarede præsidenten for Det Internationale Badmintonforbund (BWF), Poul-Erik Høyer, beslutningen og kaldte den rigtig, fordi ingen spillere var blevet smittede.

Det provokerede blandt andre singlespilleren Hans-Kristian Vittinghus. For hvordan kunne Høyer vide det, når der kan gå mere end en uge, før smitte kan resultere i symptomer, spurgte Vittinghus på Twitter.

- Det har han på sin vis ret i, at der går nogle dage, inden man nøjagtigt ved, om man er smittet. Så jeg kan stadig få uret i min påstand. Som udgangspunkt fulgte vi de engelske retningslinjer med kontakt til Downing Street.

- Jeg synes, at vi fik turneringen afviklet fornuftigt, men der skal også være en hensyntagen og en respekt for situationen, som siden er blevet forværret og stadig er forfærdelig, siger Poul Erik Høyer.

Han har respekt for, at andre mener, at man burde have aflyst.

- Det var lige på kanten, og havde det været i Danmark, havde jeg og Badminton Danmark måske reageret anderledes.

- Det var en lose-lose-situation, hvor man fra set fra den anden vinkel altid kunne have gjort det anderledes.

- En ting er spillernes helbred. Burde man have taget større hensyn til publikum, hvor tusinder sad tæt?

- Selvfølgelig. Det var måske der, hvor risikoen var størst, og hvor der måske skulle være taget større forbehold. Vi overvejede at spille finaler uden tilskuere, men fulgte det engelske ønske og krydser fingre for, at vi tog den rette beslutning. Med det for øje, at der er en del dødsfald.

- Måske var det en forkert beslutning, men vi må stå ved den.

Viktor Axelsen vandt All England, der blev spillet færdig søndag. Foto: Morgan Harlow/Ritzau Scanpix

- Blev beslutningen taget med en god mavefornemmelse?

- Nej. Det kan aldrig være med en god mavefornemmelse. Det er altid med tvivl. Men vi følte, at vinduet var ved at lukke. Der var ikke så mange tilfælde i England på det tidspunkt, men det eskalerer jo nu.

- Men det er vel svært for jer nogensinde at komme frem til, at beslutningen var rigtig?

- Ja. Bare én smittet er én for meget. Det er da noget, jeg tænker på og vil tænke på i fremtiden. Har vi været årsag til flere smittede, og hvad har konsekvenserne været af det?

- Det mest rigtige havde måske været at aflyse, men vi valgte at følge det engelske forbund. Da All England først var i gang, kunne man ikke udskyde den, men kun aflyse den.

- Så beslutningen blev taget ud fra, at man nåede at sætte turneringen i gang?

- Ja, det var også en afvejning. Vi havde ikke nogen god mavefornemmelse på noget tidspunkt. Der var en lurende ondt i maven.

- Vi må se efterfølgende, om vi har lavet en fejl. Jeg håber, at alle er kommet godt hjem uden at blive smittet, men risikoen har været stor, siger Poul-Erik Høyer.

