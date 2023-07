Irriteret Viktor flirtede med katastrofen

- Hvorfor sidder du og snakker, når jeg skal til at serve?

Spørgsmålet var sylespidst og fik alle i Yoyogi National Gymnasium til at stoppe med det, de havde gang i.

Viktor Axelsen havde knebet øjnene sammen og stillet spørgsmålet. Det var ikke rettet mod modstanderen i kvartfinalen i Japan Open, indiske H.S. Prannoy, ej heller kampens dommer.

Det var mod legenden ude bag sidelinjen, Pullela Gopichand, Prannoys træner.

Hvad Gopichand sagde, ved vi ikke. Men det var sandsynligvis til Prannoy inde på banen, og spørgsmålet fra Axelsen var i virkeligheden nok lige så meget et udtryk for danskerens frustration over sit eget spil, de problemer, han stod med halvvejs i 2. sæt, og så i øvrigt Prannoys konstante forsøg på at sænke tempoet og udsætte duellerne.

Foto: Richard A. Brooks/AFP/Ritzau Scanpix

Viktor Axelsen endte med at vinde kampen (19-21, 21-18, 21-8), men på dette tidspunkt havde han tabt 1. sæt 21-19 og var alvorligt på hælene efter en sløj start på anden omgang. Han var irriteret over det hele, og da servedommeren dømte fejl på ham ved 16-16, kom frustrationen igen ud i lys lue.

Axelsen brølede sin utilfredshed ud, men beslutningen stod ikke til at ændre.

Eminent smash

Forud var gået en opslidende omgang badminton, hvor inderen leverede en pragtkamp, og hvor han viste, at hans smash er blandt de få i verden, der kan matche Viktor Axelsens.

Det lykkedes danskeren at vinde 2. sæt. For han formåede at bevare roen, netop som det hele syntes at snerpe til. Samtidig hev Prannoy uhjælpeligt efter vejret med en puls, vi end ikke tør gætte på. Efter skrækstarten, hvor Prannoy kom på 5-0, havde Axelsen været bagud, indtil han udlignede til 15-15.

Trods servedommerens dom, fastholdt Axelsen momentum og kom på 20-17 og vandt sættet på sin anden sætbold.

Og så fulgte et pinefuldt 3. sæt. For Prannoy.

Begge var færdige

For tanken var tom. Han havde simpelthen ikke mere at give af. Axelsen var også træt. Men Prannoy var udmattet. Og selvom han i momenter leverede nogle vidunderlige slag, så var det et spørgsmål om dueller, før han skulle fragtes ud af hallen.

Fra 5-5 gik Viktor Axelsen ubønhørligt på 12-5. Hans udmattethed var også synlig, men han begik ikke så mange fejl, som Prannoy gjorde. Samtidig formåede han at hive nogle redninger frem, vi andre dødelige kun kan drømme om.

Ganske symptomatisk for kampen var sidste duel lang og opslidende. Til sidst smed inderen dog bolden ud af banen. Til glæde for alle på banen.

I semifinalen lørdag møder Viktor Axelsen 22-årige Kodai Naraoka. Han er sidste tilbageværende dansker i Super 750-turneringen.