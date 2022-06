Iskold luft: Viktor nægter at tale med formanden

De var chokerede. Mange i badminton-miljøet kendte Viktor Axelsens far, Henrik, og vidste, at han ikke var bleg for at sige tingene, som de var.

Alligevel vakte hans opførsel opsigt.

- Dig! Dig taler jeg aldrig med igen!

Udråbstegnene mod formanden for Badminton Danmark, Tore Vilhelmsen, var ikke til at tage fejl af. Det var budskabet heller ikke.

Det er mere end et halvt år siden, og Axelsen, hverken senior eller junior, taler med den mest magtfulde mand i dansk badminton. Ikke nu - og aldrig mere.

Ekstra Bladet har talt med adskillige kilder i og omkring toppen af dansk badminton, og alle kender til scenen. Flere beskriver den som pinlig, og årsagen var ene og alene Vilhelmsens opførsel nogle uger forinden i forbindelse med Viktor Axelsens beslutning om at forlade Danmark og rejse til Dubai efter OL-triumfen i august.

Der var indgået en mundtlig aftale mellem Badminton Danmark og familien Axelsen om at stå frem og fortælle om planerne i Jyllands-Posten. Det hele var klappet og klart - og skulle i avisen tirsdag 24. august.

Markant kritik af Axelsen

Mandag 23. august kunne hele Danmark så læse på TV 2 Sportens hjemmeside Tore Vilhelmsen svare på spørgsmål - og bekræfte Viktor Axelsens planer.

Det vakte undren langt inde forbundet, og Axelsen-lejren var rødglødende af raseri. For de var ikke som aftalt kommet til orde, og derfor stod Vilhelmsens ord alene.

Han sagde blandt andet:

- Viktor er i Dubai, og han vil til at have sin daglige træning i Dubai. Dermed er han ikke en del af den faste landsholdstræning i Brøndby mere.

En utvetydig melding om et afbrudt samarbejde. Kritikken af Axelsen voksede markant i de timer og dage, og mange danskere foragtede beslutningen.

Dét selvom aftalen med forbundet var strikket sammen, så han fortsat kunne komme hjem og træne med de øvrige landsholdsspillere, når det passede ham. Men det sagde Vilhelmsen ikke noget om.

En kilde i Badminton Danmark, der ikke ønsker at stå frem med navn, siger til Ekstra Bladet:

- Hvorfor sagde han ikke bare ’ingen kommentarer’ til TV 2?

Rasende

Der var endda et fortsat samarbejde i forbindelse med officielle landsholds-opgaver som EM og VM.

Derfor var Axelsen-lejren rasende, og bølgerne gik den mandag så højt, at Viktor Axelsen var klar til helt at droppe aftalen og smække eftertrykkeligt med døren.

Viktor Axelsen blev den kun anden dansker i historien, der vandt OL-guld. Her reagerer han, da triumfen er en kendsgerning 2. august sidste år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sådan endte det ikke. Et planlagt møde mellem sportschef Jens Meibom, daværende direktør Bo Jensen samt Viktor og Henrik Axelsen, hvor parterne skulle have talt det hele igennem en sidste gang, blev holdt.

Her lykkedes det parterne at finde hinanden og forsones. Men det var udenom formand Tore Vilhelmsen.

Parterne enedes om en ny fælles udmelding i form af en pressemeddelelse, hvor det fremgik, at stemningen var god mellem parterne, og at samarbejdet ville fortsætte. Men den kom aldrig ud.

I stedet landede en pressemeddelelse fra forbundet hos de danske medier, hvor Tore Vilhelmsen forklarede, at det var slut med samarbejdet med landstræner Kenneth Jonassen.

- Vi ved, at Viktor altid har prøvet nye muligheder, og det respekterer vi. Men vi har en kollektiv landsholdsaftale, der sætter rammerne for samarbejdet med spillerne i vores eliteprogram både i forhold til træning og turneringsdeltagelse, men også udtagelse til mesterskaber samt landsholdsdeltagelse.

- Viktor og hans team har behov for lige at afklare enkelte forhold vedrørende disse rammebetingelser i forhold til hans setup i Dubai, før vi melder endeligt ud om det fortsatte samarbejde.

Den afviste Axelsen-lejren at kommentere, og den gode stemning, der en overgang herskede, var igen forduftet. Man lod vide, at formanden definitivt havde brændt sine broer til Viktor Axelsen.

Siden fulgte optrinnet i Aarhus til Thomas Cup, og den dag i dag er luften stadig iskold fra Axelsen-familiens side.

Ekstra Bladet har været i kontakt med familien Axelsen, der ikke ønsker at kommentere historien.

Tore Vilhelmsen: Jeg er super ærgerlig

Tore Vilhelmsen erkender, at forholdet til Viktor Axelsen ikke er det bedste. Og det beklager han.

- Viktor er i min optik Danmarks største atlet, og det er jeg pissestolt over. Jeg kan godt forstå, han vil prøve det af i Dubai, men han er også altid velkommen i Danmark, siger formanden til Ekstra Bladet.

- Jeg har kendt Viktor, siden han var en lille dreng i Odense. Jeg har trænet ham og spillet på hold med ham. Men forholdet har lidt skade, og det er jeg rigtig ærgerlig over. Både på egne og dansk badmintons vegne, siger han.

Det er blevet påstået både internt i Badminton Danmark og fra andre i sporten, at det var Tore Vilhelmsen, der lækkede historien til TV 2, selvom aftalen var, at Jyllands-Posten skulle bringe historien.

Til Ekstra Bladet afviser Tore Vilhelmsen pure at have noget med det at gøre.

- Jeg kendte ikke til nogen aftale med Jyllands-Posten, da jeg blev ringet op den mandag morgen, og det gør jeg stadig ikke, men det var en offentligt kendt hemmelighed (at Viktor ville væk, red.). Mange i miljøet har kendt til det, siger han.

Han lægger ikke skjul på, at han gerne vil tilbage til det forhold, der var engang.

- Jeg vil gerne tilbage på sporet. Og jeg har de sidste par måneder taget kontakt til både Viktor og Henrik med ønsket om at få startet en dialog igen. Jeg håber, de tager imod på et tidspunkt, således vi alle kan komme bedst muligt videre. For Viktor er den største danske badminton-atlet nogensinde og p.t. den største danske atlet. Og det har jeg kæmpe respekt for, siger han.