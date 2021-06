Jan Ø. vikarierer som træner

Den danske badmintonliga afgøres tirsdag og onsdag, når de fire bedste hold fra grundspillet mødes i Final 4 i Brøndby Hallen.

For grundspillets vinder, Vendsyssel, der jagter klubbens første DM-guld, bliver Final 4 dog uden cheftræner Allan Kolbro Nielsen, der er indlagt grundet høje infektionstal.

I stedet skal den tidligere verdenstoer i herresingle Jan Ø. Jørgensen vikariere som spillende cheftræner.

- Det betyder sindssygt meget, at han ikke er med. Han er hele nerven på holdet. Det hele er bygget op omkring ham, og det er hans energi, som vi normalt lever på. Så det er et kæmpestort tabt, siger Jan Ø. Jørgensen.

33-årige Jan Ø. Jørgensen stoppede sin internationale karriere sidste år, men er stadig med på klubplan i Danmark, hvor han spiller herresingle for Vendsyssel.

Med træneransvaret oven i får Jan Ø. Jørgensen nu nogle ekstra opgaver, men det betyder ikke, at noget skal gøre anderledes i forhold til Allan Kolbro Nielsen.

- Det er en smule skræmmende, men også en smule spændende.

- Jeg har siddet og kigget lidt på Kasper Hjulmand og en Stefan Madsen i Aalborg. Det er noget af det samme, som Allan har stået for med at spille for hinanden. Det er vi ret inspireret af. At sammenholdet kommer først, siger han.

I semifinalen tirsdag venter grundspillets nummer tre, Værløse.

- Jeg forventer, at det bliver rigtig tæt. Der sker altid nogle overraskelser. Men jeg synes, at vi har nogle gode kort på hånden og et stærkt hold. Det skal vi finde noget ro i.

- På papiret er vi nok en smule favorit, men Værløse er virkelig et energihold, der er svære at spille mod. De kommer altid bragende.

I den anden semifinale ved Final 4-stævnet støder Team Skælskør-Slagelse sammen med den forsvarende mester, Skovshoved.

De to klubber har delt mesterskaberne de seneste fire år med tre titler til Skovshoved og én enkelt til Skælskør-Slagelse.

Bronzekampen og finalen spilles onsdag.