Japansk badmintonstjerne melder sig klar efter ulykke

Viktor Axelsen, Anders Antonsen og resten af verdens bedste badmintonspillere i herresingle kan godt begynde at kigge sig over skulderen igen.

Verdensetter og forsvarende verdensmester Kento Momota melder sig således klar igen, efter han i januar pådrog sig en øjenskade i forbindelse med en trafikulykke.

- Jeg kan se uden problemer, når jeg spiller. Jeg har kunnet give mig 100 procent til træning, siger japaneren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ulykken skete, få timer efter at Momota havde vundet finalen i Malaysia Masters over Viktor Axelsen.

Momota var sammen med tre andre personer fra badmintonverdenen passagerer i en bil, der påkørte en lastbil bagfra. Føreren af bilen omkom i ulykken.

Nu er japaneren altså tilbage i fuld vigør, og det helt store mål er guld ved OL i Tokyo næste år.

- Jeg vil gøre mit bedste hver dag for at nå målet, siger Momota, der altså håber på at kunne tage titlen på hjemmebane ved de udskudte lege.

Den 25-årige japaner har vundet mere eller mindre alt, der er at vinde indenfor professionel badminton, men OL-guldet mangler endnu i trofæskabet.

I 2016 var Momota således ikke til stede i Rio, fordi han var suspenderet fra al professionel badminton for at have besøgt et illegalt kasino.

Selv om Momota altså er klar igen, så må han vente med at vise sig frem i de helt store turneringer. Den internationale badmintonkalender har således længe været ryddet på grund af coronavirus. Sæsonen forventes tidligst at blive sat i gang igen til september.