Viktor Axelsen har vundet det meste i sin karriere, men endnu mangler både han og Danmark at stryge til tops ved Surdiman Cup, der er VM for blandede hold.

Den 27-årige fynbo vil gøre sit for at ændre på det faktum, men erkender, at Danmark i så fald skal overraske i konkurrence med blandt andre Kina, Indonesien og Japan.

- Sudirman Cup er åbenlyst vanskelig at vinde, for vi ved, at alt skal falde i hak, og alle skal præstere deres bedste. Og vi skal lave nogle overraskelser på vejen, ligesom vi ikke må skuffe i nøglekampene, hvis vi skal vinde.

- Selvfølgelig vil jeg gerne vinde Sudirman Cup, men det bliver virkelig svært, og hvis én kamp ikke går, som man håbede, så bliver det endnu sværere, siger Axelsen til bwfbadminton.com.

Axelsen triumferede i august i herresingle ved OL i Tokyo, og han håber, at han kan fortsætte fremgangen ved Surdiman Cup, men tager intet for givet.

- OL har givet mig masser af motivation. Jeg føler mig også mere rolig og fattet. Jeg ved, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

- Det vil være meget at bede om, hvis jeg tror, jeg bare kan gå ud og spille på samme niveau som ved OL. Jeg er klar til at gøre mit bedste, siger Axelsen.

- Jeg er stadig Viktor

OL-guldmedaljen var en milepæl for Axelsen, der dog forsøger at holde snuden i sporet.

- Jeg er stadig Viktor. Den eneste forskel er, at jeg har en tung medalje derhjemme. Det er virkelig vigtigt, at jeg ikke lader noget forandre, hvem jeg er. Selvfølgelig er der mere opmærksomhed overalt. Det er pres, men sådan har det været i mange år nu.

- Jeg forsøger bare at navigere gennem det på den bedst mulige måde med begge ben på jorden, og det virker godt indtil videre, siger Axelsen, der siden OL er flyttet til Dubai med sin familie i jagten på blandt andet bedre træningsfaciliteter.

Axelsen og resten af det danske hold indleder søndag jagten på succes ved Surdiman Cup, når det går løs mod Canada.

Siden venter også opgør mod Rusland og Indonesien i en indledende pulje, hvorfra de to bedste hold går videre til kvartfinalerne.

Danmark tog senest en medalje ved Surdiman Cup i 2013, hvor det blev til bronze. I år er den officielle målsætning en kvartfinale.

Sudirman Cup afvikles i finske Vantaa frem til søndag 3. oktober.