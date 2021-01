Det hører til sjældenhederne i international badminton, at en herresinglespiller to uger i træk vinder turneringer på højeste niveau.

Men det præsterede Viktor Axelsen søndag, da han for anden uge i træk vandt i Bangkok. I en sand magtdemonstration satte han landsmanden Hans-Kristian Vittinghus på plads med 21-11, 21-7.

Han og resten af den danske delegation af spillere rejste mod øst fra København 3. januar, og mens en del er rejst hjem igen efter de to turneringer, bliver Viktor Axelsen hængende i Thailands hovedstad en uge mere for at spille sæsonfinale.

Over telefonen fra sit hotelværelse medgiver den forsvarende All England-mester, at det niver lidt i lårene efter så mange kampe på højeste niveau – men at han ellers har det fint.

- Ja, jeg skal lige i gang om morgenen, og der er lidt i inderlårene, der skriger lidt. Jeg er også træt mentalt, fordi man bruger mange kræfter i de afgørende kampe. Men havde du før afrejsen sagt, at jeg ville have det sådan her efter to turneringer, havde jeg solgt den for det, siger han grinende.

Viktor Axelsen og Hans-Kristian Vittinghus efter finalen søndag. Foto: Raphael Sachetat/Badmintonphoto

Ny og uvant situation

I oktober blev han og kæresten Natalia forældre til en datter, der fik navnet Vega. Grundet coronapandemien og de deraf følgende restriktioner, påbud og aflysninger verden over, har så godt som al turneringsaktivitet været sat på standby, siden Axelsen vandt All England sidste forår. Og derfor er turen til Bangkok hans første rejse væk fra familien.

'Der er uger, hvor jeg ikke laver en skid'

En ny og uvant situation medgiver han.

- Der er ikke noget, man hellere vil end at fejre det med dem, når det går godt. Men vi har aftalt, at der så vil være endnu mere at fejre, når jeg kommer hjem.

- Og så er FaceTime jo opfundet, så jeg kan se dem hver dag. Men jeg savner dem ubeskriveligt, fortæller han.

Hjemme i Danmark har Natalia og Vega fulgt Viktor Axelsens kampe i Bangkok så tæt, som det har været muligt. Privatfoto

Flere danske spillere har fra hotellet i Bangkok fortalt om nærmest puritanske forhold, om isolation og kedsomhed, nu myndighederne i Thailand har været ekstremt strikse. Viktor Axelsen er enig i, at det selvfølgelig har sine begrænsninger, når man ikke kan bevæge sig frit rundt i en by som Bangkok – men i mange timer er overladt til sig selv på et hotelværelse.

Især når man har kæreste og barn hjemme i Danmark.

- Når jeg er i kamp, er al fokus naturligvis på badminton. Men der kan godt være stille på værelset, og så savner jeg dem specielt meget. Jeg bruger det dog som motivation og får energi på den måde.

- Det må du lige uddybe…

- Jamen, det er en speciel form for motivation, når jeg tænker på Vega og Natalia derhjemme. Det giver mig ekstra procenter. Jeg føler, at jeg gør, hvad jeg kan. Og når jeg er afsted, spiller jeg for familien, siger han.

To danskere med

Han har tidligere fortalt om de aftaler, han og Natalia, der selv har spillet badminton på højt niveau, lavede, da hun ventede sig deres barn; at Viktors karriere fortsat skulle have maksimal fokus, hvorfor Natalia alt andet lige stod for hovedparten af arbejdet hjemme med Vega.

- Vi var klar over, at det selvfølgelig ville være hårdt arbejde. Men vi er samtidig heldige at få stor hjælp af vores forældre. Især Natalias, der bor tæt på os, fortæller han.

Nu venter den sidste store opgave, inden han igen kan vende retur til Danmark.

BWF’s World Tour-sæsonfinaler, hvor de otte bedste fra året der gik, tørner sammen.

Udover Viktor Axelsen er Danmark repræsenteret af Anders Antonsen i herresingle. Der er i skrivende stund ikke trukket lod til gruppespillet, der begynder onsdag.

